Bihar STET 2025: बिहार एसटीईटी रिजल्ट दिसंबर के दूसरे सप्ताह में होगा घोषित, BSEB अध्यक्ष का एलान

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (Bihar STET) 2025 में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए लेटेस्ट अपडेट है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर की ओर से एसटीईटी रिजल्ट को लेकर जानकारी साझा की गई है। बोर्ड अध्यक्ष ने बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा के दौरान कहा कि दिसंबर 2025 के दूसरे सप्ताह में Bihar STET Result 2025 जारी कर दिया जायेगा। नतीजे ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट secondary.biharboardonline.com या bsebstet.org पर घोषित किये जायेंगे।

एसटीईटी एग्जाम के लिए कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड (BSEB) की ओर से एसटीईटी एग्जाम में सफल होने के लिए कैटेगरी वाइज अलग अलग मार्क्स पास पर्सेंटेज तय किया गया है। सामान्य वर्ग के लिए 50 फीसदी, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5 फीसदी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5 प्रतिशत एवं एससी, एसटी, दिव्यांग, महिला उम्मीदवारों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 40 फीसदी निर्धारित है।