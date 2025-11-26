Bihar STET 2025: बिहार एसटीईटी रिजल्ट दिसंबर के दूसरे सप्ताह में होगा घोषित, BSEB अध्यक्ष का एलान
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) के अध्यक्ष आनंद किशोर की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट रिजल्ट (BSEB Bihar STET 2025 Result) दिसंबर के दूसरे सप्ताह में घोषित कर दिया जायेगा। नतीजे जारी होते ही अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (Bihar STET) 2025 में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए लेटेस्ट अपडेट है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर की ओर से एसटीईटी रिजल्ट को लेकर जानकारी साझा की गई है। बोर्ड अध्यक्ष ने बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा के दौरान कहा कि दिसंबर 2025 के दूसरे सप्ताह में Bihar STET Result 2025 जारी कर दिया जायेगा। नतीजे ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट secondary.biharboardonline.com या bsebstet.org पर घोषित किये जायेंगे।
एसटीईटी एग्जाम के लिए कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स
बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड (BSEB) की ओर से एसटीईटी एग्जाम में सफल होने के लिए कैटेगरी वाइज अलग अलग मार्क्स पास पर्सेंटेज तय किया गया है। सामान्य वर्ग के लिए 50 फीसदी, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5 फीसदी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5 प्रतिशत एवं एससी, एसटी, दिव्यांग, महिला उम्मीदवारों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 40 फीसदी निर्धारित है।
रिजल्ट चेक करने का तरीका
- बिहार एसटीईटी रिजल्ट 2025 जारी होते ही सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com या bsebstet.org पर विजिट करना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको रिजल्ट से संबंधित एक्टिव लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड एवं एग्जाम डेट चुनकर लॉग इन करना होगा।
- इसके बाद परिणाम स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा जहां से आप इसे चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर सकेंगे।
कल तक आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने का मौका
आपको बता दें कि बिहार बिहार बोर्ड की ओर से एसटीईटी आंसर की पहले ही जारी की जा चुकी है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर लॉग इन डिटेल दर्ज करके उत्तर कुंजी एवं रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करके अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर लें। अगर इस दौरान वे इसमें दिए किसी उत्तर से असंतुष्ट हैं तो कल यानी 27 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से इस पर ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने के लिए प्रति प्रश्न 50 रुपये का भुगतान करना होगा। आपको बता दें कि बोर्ड की ओर से एसटीईटी का आयोजन राज्यभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 14 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक करवाया गया था।
