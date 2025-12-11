Language
    Bihar Staff Nurse Result 2025: BTSC आज जारी करेगा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, केवल 4 स्टेप्स में चेक कर सकेंगे नतीजे

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 09:39 AM (IST)

    बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की ओर से बीटीएससी स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का रिजल्ट (BTSC Bihar Staff Nurse Result 2025) आज जारी किया जायेगा। नतीजे जारी ...और पढ़ें

    Hero Image

    BTSC Bihar Staff Nurse Result 2025

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार स्टाफ नर्स भर्ती 2025 के सीबीटी एग्जाम में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए खबर है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) की ओर से BTSC Staff Nurse Result 2025 आज यानी 11 दिसंबर 2025 को जारी कर दिया जायेगा। नतीजे ऑनलाइन माध्यम से बीटीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जारी होगा जहां से परीक्षार्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके परिणाम की जांच कर पाएंगे। सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन ही रिजल्ट की जांच कर सकते हैं।

    स्कोरकार्ड में दर्ज होगा पास या फेल

    बीटीएससी की ओर से जारी की गई नोटिफिकेशन के मुताबिक अभ्यर्थी लॉग इन करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसमें दर्ज होगा कि वे उत्तीर्ण (Passed) या अनुत्तीर्ण (Not Passed) हैं।

    रिजल्ट चेक करने का तरीका

    • बिहार स्टाफ नर्स सीबीटी रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाना होगा।
    • होम पेज पर रिजल्ट बटन पर क्लिक करना होगा।
    • अब रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • लॉग इन डिटेल दर्ज करके सबमिट करनी होगी।
    • अब आपका रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जिसमें आप चेक कर सकेंगे कि पास हुए हैं या फेल।
    Bihar BTSC Staff Nurse Result 2025

    इन डेट्स में हुआ था एग्जाम

    बीटीएससी की ओर से राज्यभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) एग्जाम का आयोजन 30, 31 जुलाई, 1 और 3 अगस्त 2025 को करवाया गया था। परीक्षा दो शिफ्ट में संपन्न करवाई गई। 30, 31 जुलाई और 1 अगस्त 2025 को परीक्षा प्रतिदिन दो शिफ्ट में वहीं 3 अगस्त 2025 को होने वाली परीक्षा केवल 2nd शिफ्ट में संपन्न करवाई गई। इस भर्ती के माध्यम से बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की ओर से स्टाफ नर्स के 11389 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं।
    सभी अभ्यर्थी ध्यान रखें कि रिजल्ट आज कभी भी जारी हो सकता है इसलिए समय समय पर वेबसाइट पर जाकर जानकारी हासिल करते रहें। इसके अलावा आप इस पेज को भी देख सकते हैं, रिजल्ट जारी होते ही नतीजों का लिंक इस पेज पर एक्टिव कर दिया जायेगा जहां से आप सीधे परिणाम की जांच कर पाएंगे।

