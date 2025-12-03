Bihar Police Driver Admit Card 2025 Link: बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल ड्राइवर एडमिट कार्ड जारी, एक क्लिक में यहां से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) की ओर से बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल ड्राइवर भर्ती परीक्षा के लिए आवेदनकर्ताओं के एडमिट कार्ड आज यानी 3 दिसंबर को डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। परीक्षा में भाग लेने जा रहे अभ्यर्थी तुरंत ही प्रवेश पत्र (CSBC Constable Driver Admit Card) विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए इस पेज पर भी डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है जिस पर क्लिक करके सीधे हॉल टिकट डाउनलोड किया जा सकता है।

परीक्षा इस डेट में होगी संपन्न केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) की द्वारा पुलिस कॉन्स्टेबल ड्राइवर भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षा का आयोजन 10 दिसंबर 2025 को राज्यभर के 15 जिलों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जायेगा। एग्जाम एवं रिपोर्टिंग टाइमिंग परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों को केंद्र पर सुबह 9:30 पर रिपोर्ट करना होगा। एग्जाम एक शिफ्ट में संपन्न होगी जिसके लिए टाइमिंग दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक रहेगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका Bihar police Driver Admit Card डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाएं।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको Bihar Police टैब में एडमिट कार्ड से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।

अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एवं दिया गया कोड भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। Bihar Police Driver Admit Card 2025 Download Link