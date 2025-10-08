Bihar CET BEd Admit Card 2025: बिहार सीईटी बीएड परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड
बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की ओर से (BRABU-Muzaffarpur) बिहार सीईटी चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड (बीए और बीएससी बीएड) परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। विश्वविद्यालय की ओर Bihar CET BEd 2025 परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर को विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। परीक्षा में उम्मीदवारों से 120 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे।
इस दिन होगी परीक्षा
बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की ओर से बिहार सीईटी चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड परीक्षा बिहार राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 12 अक्टूबर को आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में उम्मीदवारों से अंग्रेजी, हिंदी, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग और सामान्य जागरूकता आदि विषय से 120 अंकों के 120 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे।
Bihar CET BEd Admit Card 2025: ऐसे डाउलोड करें एडमिट कार्ड
उम्मीदवारों को बिहार सीईटी चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड (बीए और बीएससी बीएड) परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।
- अब निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नबंर और पासवर्ड को दर्ज करें।
- इसके बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवशिय निकाल लें।
परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदावरों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा वाले दिन अपने साथ एडमिट कार्ड जरूर साथ लेकर जाएं। इसके अतिरिक्त, परीक्षा वाले दिन निर्धारति समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें। अन्यथा देरी होने पर उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना नाम, परीक्षा का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का नाम और परीक्षा की तिथि व समय की जांच अच्छे से कर लें।
