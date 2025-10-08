Bihar CET BEd Admit Card 2025: बिहार सीईटी बीएड परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की ओर से (BRABU-Muzaffarpur) बिहार सीईटी चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड (बीए और बीएससी बीएड) परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। विश्वविद्यालय की ओर Bihar CET BEd 2025 परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर को विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। परीक्षा में उम्मीदवारों से 120 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की ओर से (BRABU-Muzaffarpur) बिहार सीईटी चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड (बीए और बीएससी बीएड) परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे अब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नबंर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।

इस दिन होगी परीक्षा बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की ओर से बिहार सीईटी चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड परीक्षा बिहार राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 12 अक्टूबर को आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में उम्मीदवारों से अंग्रेजी, हिंदी, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग और सामान्य जागरूकता आदि विषय से 120 अंकों के 120 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे।