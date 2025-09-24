Bihar BSPHCL JAC 2025: जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां bsphcl.co.in से करें तुरंत डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BSPHCL) की ओर से जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रह थे, अब वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट www.bsphcl.co.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 4016 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। उम्मीदवारों को रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।