Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar BSPHCL JAC 2025: जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां bsphcl.co.in से करें तुरंत डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 11:44 AM (IST)

    बीएसपीएचसीएल की ओर से Bihar BSPHCL JAC 2025 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। यह परीक्षा 01 02 और 03 जुलाई 2025 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित कराई गई थी।

    prefferd source google
    Hero Image
    Bihar BSPHCL JAC 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BSPHCL) की ओर से जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रह थे, अब वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट www.bsphcl.co.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 4016 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। उम्मीदवारों को रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar BSPHCL JAC 2025: ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट

    जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

    • बिहार जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क परीक्षा का रिजलेट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.bsphcl.co.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।
    • अब निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करें।
    • इसके बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इस दिन हुई थी परीक्षा

    बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तकी ओर से Bihar BSPHCL JAC 2025 परीक्षा का आयोजन बिहार राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 01, 02 और 03 जुलाई, 2025 को किया गया था। इस परीक्षा में उम्मीदवारों से 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। परीक्षा की अवधि 90 मिनट निर्धारित की गई है, जिसमें गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन नहीं किया गया था।

    यह भी पढ़ें: RRB Group D Exam 2025: रेलवे ग्रुप-डी फॉर्म का Application Status जारी, आवेदन की स्थिति यहां दिए लिंक से चेक करें