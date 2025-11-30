Bihar Board Exam Date 2026: बिहार बोर्ड 10th 12th टाइम टेबल सब्जेक्ट एवं डेट वाइज यहां करें चेक, प्रैक्टिकल एग्जाम जनवरी में
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से BSEB Date Sheet 2026 जारी कर दी गई है। टाइम टेबल के मुताबिक 2 से 13 फरवरी तक 12th क्लास एवं 17 से 25 फरवरी 2026 तक 10th क्लास की बोर्ड परीक्षाएं संपन्न होंगी। प्रायोगिक परीक्षाएं जनवरी माह में आयोजित की जाएंगी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) की ओर हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2026 का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। जो भी स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में भाग लेने जा रहे हैं वे Bihar Board Date Sheet 2026 को ध्यान में रखकर अपनी तैयारियों को तेज कर दें। स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल डेट एवं सब्जेक्ट वाइज इस पेज से चेक करने के साथ ही डेटशीट का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।
प्रैक्टिकल एग्जाम जनवरी में होंगे संपन्न
बिहार बोर्ड टाइम टेबल के मुताबिक इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल परीक्षाएं 10 फरवरी से 20 फरवरी 2026 तक आयोजित होंगी। मैट्रिक कक्षा के लिए इन्टरनल एसेसमेन्ट/ प्रायोगिक परीक्षा 20 से 22 जनवरी 2026 तक आयोजित होंगी।
इन डेट्स में होंगी मैट्रिक, इंटरमीडिएट की परीक्षाएं
बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर की ओर से जारी किये गए टाइम टेबल के मुताबिक कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 2 फरवरी से लेकर 13 फरवरी 2026 तक वहीं क्लास 10th की परीक्षाएं 17 से 25 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी। विषय, शिफ्ट एवं डेट के अनुसार पूरा टाइम टेबल नीचे टेबल से चेक करें।
बिहार बोर्ड मैट्रिक टाइम टेबल 2026
|डेट
|विषय (शिफ्ट 1)
|विषय (शिफ्ट 1)
|17 फरवरी 2026
|मातृभाषा ((101-हिन्दी, 102-बंगला, 103-उर्दू एवं 104-मैथिली)
|मातृभाषा (201-हिन्दी, 202-बंगला, 203-उर्दू एवं 204-मैथिली)
|18 फरवरी 2026
|110-गणित
|210-गणित
|19 फरवरी 2026
|द्वितीय भारतीय भाषा (हिन्दी भाषियों के लिए 105-संस्कृत, 107- अरबी, 108 फारसी एवं 109 भोजपुरी में से कोई एक भाषा तथा अहिन्दी भाषियों के लिए राष्ट्रभाषा 106-हिन्दी) (पूर्वाहन 09:30 बजे से अपराह्न 12:45 बजे तक)
|द्वितीय भारतीय भाषा (हिन्दी भाषियों के लिए 205-संस्कृत, 207-अरबी, 208-फारसी एवं 209 भोजपुरी में से कोई एक भाषा तथा अहिन्दी भाषियों के लिए राष्ट्रभाषा 206-हिन्दी) (अपराह्न 02:00 बजे से अपराह्न 05:15 बजे तक)
|20 फरवरी 2026
|111-सामाजिक विज्ञान
|211-सामाजिक विज्ञान
|21 फरवरी 2026
|112-विज्ञान
|212-विज्ञान
|23 फरवरी 2026
|113-अंग्रेजी (सामान्य)
|213-अंग्रेजी (सामान्य)
|24 फरवरी 2026
|
ऐच्छिक विषय (114-उच्च गणित, 115- वाणिज्य, 116-अर्थशास्त्र, 121- फारसी, 122-संस्कृत, 123-अरबी एवं 124-मैथिली)
(117-ललित कला, 118- गृह विज्ञान, 119- नृत्य एवं 120 संगीत)
|
ऐच्छिक विषय (214-उच्च गणित, 215 वाणिज्य, 216-अर्थशास्त्र, 221-फारसी, 222-संस्कृत, 223-अरबी एवं 224-मैथिली)
(217-ललित कला, 218- गृह विज्ञान, 219-नृत्य एवं 220-संगीत)
|25 फरवरी 2026
|व्यावसायिक ऐच्छिक विषय 127-सुरक्षा, 128-ब्यूटिशियन, 129 टूरिज्म, 130 रिटेल मैनेजमेंट, 131-ऑटोमोबाईल, 132 इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड हार्डवेयर, 133-ब्यूटी एण्ड वेलनेस, 134-टेलीकॉम एवं 135-आई०टी०/आई०टीज० ट्रेड
|----
बोर्ड बोर्ड इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा टाइम टेबल
|डेट
|विषय (शिफ्ट 1)
|विषय (शिफ्ट 2)
|2 फरवरी 2026
|
119-जीव विज्ञान, 320 - दर्शनशास्त्र
|
326- अर्थशास्त्र 219- अर्थशास्त्र
|3 फरवरी 2026
|121-गणित, 327- गणित
|322- राजनीति विज्ञान 402- फाउंडेशन कोर्स
|5 फरवरी 2026
|117- भौतिकी
|323 - भूगोल
|6 फरवरी 2026
|105/124- अंग्रेजी, 205/223- अंग्रेजी
|306/331- हिंदी-401 -हिंदी
|7 फरवरी 2026
|118- रसायन विज्ञान
|
305/330- अंग्रेजी, 403- अंग्रेजी
|9 फरवरी 2026
|106/125 - हिंदी, 206/224 - हिंदी
|321 - इतिहास 120-कृषि वैकल्पिक विषय ट्रेड पेपर-1 (उपकोड 404 से 430 तक)
|10 फरवरी 2026
|
उन परीक्षार्थियों के लिए जिनके द्वारा इन भाषा विषयों में से किसी एक विषय का चयन अनिवार्य विषय समूह के अन्तर्गत किया गया है। 107- उर्दू, 108- मैथिली, 109- संस्कृत, 110- प्राकृत, 111- मगही, 112- भोजपुरी, 113- अरबी, 114- फ़ारसी, 115- पाली, 116-बांग्ला,207- उर्दू, 208- मैथिली, 209- संस्कृत, 210- प्राकृत, 211- मगही, 212- भोजपुरी, 213- अरबी, 214- फ़ारसी, 215- पाली। 216-बांग्ला307- उर्दू, 308- मैथिली, 309- संस्कृत। 310- प्राकृत. 311- मगही, 312- भोजपुरी, 313- अरबी, 314- फ़ारसी, 315- पाली, 316-बांग्ला
------
503- उर्दू, 504- मैथिली, 505- संस्कृत, 506- प्राकृत, 507- मगही, 508- भोजपुरी, 509- अरबी, 510- फारसी, 511- पाली, 512- बांग्ला
|
324 - मनोविज्ञान, 218- एंटरप्रेन्योरशिप
|11 फरवरी 2026
|318-म्यूजिक
|319- गृह विज्ञान वैकल्पिक विषय ट्रेड पेपर -2 (उपकोड 431 से 457 तक)
|12 फरवरी 2026
|325 - समाजशास्त्र- 220 - लेखाशास्त्र
|
136-सुरक्षा, 137-ब्यूटीशियन, 138-पर्यटन, 139- खुदरा प्रबंधन, 140-ऑटोमोबाइल, 141- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर, 142-सौंदर्य एवं कल्याण, 143- दूरसंचार, 144- आईटी/आईटीईएस235-सुरक्षा, 236-ब्यूटीशियन, 237-पर्यटन, 238-रिटेल मैनेजमेंट, 239-ऑटोमोबाइल, 240-इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, 241-सौंदर्य और कल्याण, 242- दूरसंचार, 243- आईटी/आईटीईएस, 342-सुरक्षा, 343-ब्यूटीशियन, 344-पर्यटन, 345- खुदरा प्रबंधन, 346-ऑटोमोबाइल, 347- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर, 348-सौंदर्य एवं स्वास्थ्य, 349- दूरसंचार, 350- आईटी/आईटीईएस
225- उर्दू, 226- मैथिली, 227- संस्कृत, 228- प्राकृत, 229- मगही, 230- भोजपुरी, 231- अरबी, 232- फ़ारसी, 233- पाली, 234- बांग्ला
332- उर्दू, 333- मैथिली, 334- संस्कृत, 335- प्राकृत, 336- मगही, 337- भोजपुरी, 338-अरबी, 339-फ़ारसी, 340-पाली, 341- बांग्ला
|13 फरवरी 2026
|
126- उर्दू, 127- मैथिली, 128- संस्कृत, 129- प्राकृत, 130- मगही, 131- भोजपुरी, 132-अरबी, 133-फ़ारसी, 134-पाली, 135-बांग्ला
|
122- कंप्यूटर विज्ञान, 123- मल्टीमीडिया और वेब टेक
BSEB Bihar Board Time Table 2026 PDF
परीक्षा के लिए टाइमिंग
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से दोनों ही कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन दो शिफ्ट में करवाया जाता है। प्रश्न पत्र हल करने के लिए स्टूडेंट्स को 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक आयोजित की जाती है वहीं दूसरी शिफ्ट की परीक्षाएं दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाती हैं।
