Bihar Board Exam Date 2026: बिहार बोर्ड 10th 12th टाइम टेबल सब्जेक्ट एवं डेट वाइज यहां करें चेक, प्रैक्टिकल एग्जाम जनवरी में

डेट विषय (शिफ्ट 1) विषय (शिफ्ट 2)

2 फरवरी 2026 119-जीव विज्ञान, 320 - दर्शनशास्त्र 326- अर्थशास्त्र 219- अर्थशास्त्र

3 फरवरी 2026 121-गणित, 327- गणित 322- राजनीति विज्ञान 402- फाउंडेशन कोर्स

5 फरवरी 2026 117- भौतिकी 323 - भूगोल

6 फरवरी 2026 105/124- अंग्रेजी, 205/223- अंग्रेजी 306/331- हिंदी-401 -हिंदी

7 फरवरी 2026 118- रसायन विज्ञान 305/330- अंग्रेजी, 403- अंग्रेजी

9 फरवरी 2026 106/125 - हिंदी, 206/224 - हिंदी 321 - इतिहास 120-कृषि वैकल्पिक विषय ट्रेड पेपर-1 (उपकोड 404 से 430 तक)

10 फरवरी 2026 उन परीक्षार्थियों के लिए जिनके द्वारा इन भाषा विषयों में से किसी एक विषय का चयन अनिवार्य विषय समूह के अन्तर्गत किया गया है। 107- उर्दू, 108- मैथिली, 109- संस्कृत, 110- प्राकृत, 111- मगही, 112- भोजपुरी, 113- अरबी, 114- फ़ारसी, 115- पाली, 116-बांग्ला,207- उर्दू, 208- मैथिली, 209- संस्कृत, 210- प्राकृत, 211- मगही, 212- भोजपुरी, 213- अरबी, 214- फ़ारसी, 215- पाली। 216-बांग्ला307- उर्दू, 308- मैथिली, 309- संस्कृत। 310- प्राकृत. 311- मगही, 312- भोजपुरी, 313- अरबी, 314- फ़ारसी, 315- पाली, 316-बांग्ला ------ 503- उर्दू, 504- मैथिली, 505- संस्कृत, 506- प्राकृत, 507- मगही, 508- भोजपुरी, 509- अरबी, 510- फारसी, 511- पाली, 512- बांग्ला 324 - मनोविज्ञान, 218- एंटरप्रेन्योरशिप

11 फरवरी 2026 318-म्यूजिक 319- गृह विज्ञान वैकल्पिक विषय ट्रेड पेपर -2 (उपकोड 431 से 457 तक)

12 फरवरी 2026 325 - समाजशास्त्र- 220 - लेखाशास्त्र 136-सुरक्षा, 137-ब्यूटीशियन, 138-पर्यटन, 139- खुदरा प्रबंधन, 140-ऑटोमोबाइल, 141- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर, 142-सौंदर्य एवं कल्याण, 143- दूरसंचार, 144- आईटी/आईटीईएस235-सुरक्षा, 236-ब्यूटीशियन, 237-पर्यटन, 238-रिटेल मैनेजमेंट, 239-ऑटोमोबाइल, 240-इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, 241-सौंदर्य और कल्याण, 242- दूरसंचार, 243- आईटी/आईटीईएस, 342-सुरक्षा, 343-ब्यूटीशियन, 344-पर्यटन, 345- खुदरा प्रबंधन, 346-ऑटोमोबाइल, 347- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर, 348-सौंदर्य एवं स्वास्थ्य, 349- दूरसंचार, 350- आईटी/आईटीईएस 225- उर्दू, 226- मैथिली, 227- संस्कृत, 228- प्राकृत, 229- मगही, 230- भोजपुरी, 231- अरबी, 232- फ़ारसी, 233- पाली, 234- बांग्ला 332- उर्दू, 333- मैथिली, 334- संस्कृत, 335- प्राकृत, 336- मगही, 337- भोजपुरी, 338-अरबी, 339-फ़ारसी, 340-पाली, 341- बांग्ला