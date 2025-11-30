Language
    Bihar Board Exam Date 2026: बिहार बोर्ड 10th 12th टाइम टेबल सब्जेक्ट एवं डेट वाइज यहां करें चेक, प्रैक्टिकल एग्जाम जनवरी में

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 11:26 AM (IST)

    बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से BSEB Date Sheet 2026 जारी कर दी गई है। टाइम टेबल के मुताबिक 2 से 13 फरवरी तक 12th क्लास एवं 17 से 25 फरवरी 2026 तक 10th क्लास की बोर्ड परीक्षाएं संपन्न होंगी। प्रायोगिक परीक्षाएं जनवरी माह में आयोजित की जाएंगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    Bihar Board Date Sheet 2026: बिहार बोर्ड क्लास 10th 12th टाइम टेबल

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) की ओर हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2026 का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। जो भी स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में भाग लेने जा रहे हैं वे Bihar Board Date Sheet 2026 को ध्यान में रखकर अपनी तैयारियों को तेज कर दें। स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल डेट एवं सब्जेक्ट वाइज इस पेज से चेक करने के साथ ही डेटशीट का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रैक्टिकल एग्जाम जनवरी में होंगे संपन्न

    बिहार बोर्ड टाइम टेबल के मुताबिक इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल परीक्षाएं 10 फरवरी से 20 फरवरी 2026 तक आयोजित होंगी। मैट्रिक कक्षा के लिए इन्टरनल एसेसमेन्ट/ प्रायोगिक परीक्षा 20 से 22 जनवरी 2026 तक आयोजित होंगी।

    इन डेट्स में होंगी मैट्रिक, इंटरमीडिएट की परीक्षाएं

    बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर की ओर से जारी किये गए टाइम टेबल के मुताबिक कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 2 फरवरी से लेकर 13 फरवरी 2026 तक वहीं क्लास 10th की परीक्षाएं 17 से 25 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी। विषय, शिफ्ट एवं डेट के अनुसार पूरा टाइम टेबल नीचे टेबल से चेक करें।

    बिहार बोर्ड मैट्रिक टाइम टेबल 2026

    डेट विषय (शिफ्ट 1) विषय (शिफ्ट 1)
    17 फरवरी 2026 मातृभाषा ((101-हिन्दी, 102-बंगला, 103-उर्दू एवं 104-मैथिली) मातृभाषा (201-हिन्दी, 202-बंगला, 203-उर्दू एवं 204-मैथिली)
    18 फरवरी 2026 110-गणित 210-गणित
    19 फरवरी 2026 द्वितीय भारतीय भाषा (हिन्दी भाषियों के लिए 105-संस्कृत, 107- अरबी, 108 फारसी एवं 109 भोजपुरी में से कोई एक भाषा तथा अहिन्दी भाषियों के लिए राष्ट्रभाषा 106-हिन्दी) (पूर्वाहन 09:30 बजे से अपराह्न 12:45 बजे तक) द्वितीय भारतीय भाषा (हिन्दी भाषियों के लिए 205-संस्कृत, 207-अरबी, 208-फारसी एवं 209 भोजपुरी में से कोई एक भाषा तथा अहिन्दी भाषियों के लिए राष्ट्रभाषा 206-हिन्दी) (अपराह्न 02:00 बजे से अपराह्न 05:15 बजे तक)
    20 फरवरी 2026 111-सामाजिक विज्ञान 211-सामाजिक विज्ञान
    21 फरवरी 2026 112-विज्ञान 212-विज्ञान
    23 फरवरी 2026 113-अंग्रेजी (सामान्य) 213-अंग्रेजी (सामान्य)
    24 फरवरी 2026

    ऐच्छिक विषय (114-उच्च गणित, 115- वाणिज्य, 116-अर्थशास्त्र, 121- फारसी, 122-संस्कृत, 123-अरबी एवं 124-मैथिली)

    (117-ललित कला, 118- गृह विज्ञान, 119- नृत्य एवं 120 संगीत)

    ऐच्छिक विषय (214-उच्च गणित, 215 वाणिज्य, 216-अर्थशास्त्र, 221-फारसी, 222-संस्कृत, 223-अरबी एवं 224-मैथिली)

    (217-ललित कला, 218- गृह विज्ञान, 219-नृत्य एवं 220-संगीत)
    25 फरवरी 2026 व्यावसायिक ऐच्छिक विषय 127-सुरक्षा, 128-ब्यूटिशियन, 129 टूरिज्म, 130 रिटेल मैनेजमेंट, 131-ऑटोमोबाईल, 132 इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड हार्डवेयर, 133-ब्यूटी एण्ड वेलनेस, 134-टेलीकॉम एवं 135-आई०टी०/आई०टीज० ट्रेड ----

    bihar board 10th

    बोर्ड बोर्ड इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा टाइम टेबल

    डेट विषय (शिफ्ट 1) विषय (शिफ्ट 2)
    2 फरवरी 2026

    119-जीव विज्ञान, 320 - दर्शनशास्त्र

    326- अर्थशास्त्र 219- अर्थशास्त्र
    3 फरवरी 2026 121-गणित, 327- गणित 322- राजनीति विज्ञान 402- फाउंडेशन कोर्स
    5 फरवरी 2026 117- भौतिकी 323 - भूगोल
    6 फरवरी 2026 105/124- अंग्रेजी, 205/223- अंग्रेजी 306/331- हिंदी-401 -हिंदी
    7 फरवरी 2026 118- रसायन विज्ञान

    305/330- अंग्रेजी,  403- अंग्रेजी
    9 फरवरी 2026 106/125 - हिंदी, 206/224 - हिंदी 321 - इतिहास 120-कृषि वैकल्पिक विषय ट्रेड पेपर-1 (उपकोड 404 से 430 तक)
    10 फरवरी 2026

     उन परीक्षार्थियों के लिए जिनके द्वारा इन भाषा विषयों में से किसी एक विषय का चयन अनिवार्य विषय समूह के अन्तर्गत किया गया है। 107- उर्दू, 108- मैथिली, 109- संस्कृत, 110- प्राकृत, 111- मगही, 112- भोजपुरी, 113- अरबी, 114- फ़ारसी, 115- पाली, 116-बांग्ला,207- उर्दू, 208- मैथिली, 209- संस्कृत, 210- प्राकृत, 211- मगही, 212- भोजपुरी, 213- अरबी, 214- फ़ारसी, 215- पाली। 216-बांग्ला307- उर्दू, 308- मैथिली, 309- संस्कृत। 310- प्राकृत. 311- मगही, 312- भोजपुरी, 313- अरबी, 314- फ़ारसी, 315- पाली, 316-बांग्ला

    ------

    503- उर्दू, 504- मैथिली, 505- संस्कृत, 506- प्राकृत, 507- मगही, 508- भोजपुरी, 509- अरबी, 510- फारसी, 511- पाली, 512- बांग्ला

    324 - मनोविज्ञान, 218- एंटरप्रेन्योरशिप
    11 फरवरी 2026  318-म्यूजिक 319- गृह विज्ञान वैकल्पिक विषय ट्रेड पेपर -2 (उपकोड 431 से 457 तक)
    12 फरवरी 2026 325 - समाजशास्त्र- 220 - लेखाशास्त्र

    136-सुरक्षा, 137-ब्यूटीशियन, 138-पर्यटन, 139- खुदरा प्रबंधन, 140-ऑटोमोबाइल, 141- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर, 142-सौंदर्य एवं कल्याण, 143- दूरसंचार, 144- आईटी/आईटीईएस235-सुरक्षा, 236-ब्यूटीशियन, 237-पर्यटन, 238-रिटेल मैनेजमेंट, 239-ऑटोमोबाइल, 240-इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, 241-सौंदर्य और कल्याण, 242- दूरसंचार, 243- आईटी/आईटीईएस, 342-सुरक्षा, 343-ब्यूटीशियन, 344-पर्यटन, 345- खुदरा प्रबंधन, 346-ऑटोमोबाइल, 347- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर, 348-सौंदर्य एवं स्वास्थ्य, 349- दूरसंचार, 350- आईटी/आईटीईएस

    225- उर्दू, 226- मैथिली, 227- संस्कृत, 228- प्राकृत, 229- मगही, 230- भोजपुरी, 231- अरबी, 232- फ़ारसी, 233- पाली, 234- बांग्ला

    332- उर्दू, 333- मैथिली, 334- संस्कृत, 335- प्राकृत, 336- मगही, 337- भोजपुरी, 338-अरबी, 339-फ़ारसी, 340-पाली, 341- बांग्ला
    13 फरवरी 2026

    126- उर्दू, 127- मैथिली, 128- संस्कृत, 129- प्राकृत, 130- मगही, 131- भोजपुरी, 132-अरबी, 133-फ़ारसी, 134-पाली, 135-बांग्ला
    225- उर्दू, 226- मैथिली, 227- संस्कृत, 228- प्राकृत, 229- मगही, 230- भोजपुरी, 231- अरबी, 232- फ़ारसी, 233- पाली, 234-बांग्ला
    332- उर्दू, 333- मैथिली, 334- संस्कृत, 335- प्राकृत, 336- मगही, 337- भोजपुरी, 338-अरबी, 339-फ़ारसी, 340-पाली, 341-बांग्ला

    122- कंप्यूटर विज्ञान, 123- मल्टीमीडिया और वेब टेक
    221-कंप्यूटर विज्ञान, 222- मल्टीमीडिया एवं वेब टेक.
    317-योग एवं भौतिकी शिक्षा, 328- कंप्यूटर विज्ञान 329- मल्टीमीडिया एवं वेब तकनीक
    485- भौतिकी, 486- रसायन विज्ञान, 487- जीव विज्ञान, 488- गणित, 489- कृषि, 490- व्यवसाय अध्ययन, 491- लेखाशास्त्र, 492- उद्यमिता, 493- इतिहास, 494- राजनीति विज्ञान, 495- समाजशास्त्र, 496- अर्थशास्त्र, 497- मनोविज्ञान, 498- गृह विज्ञान, 499- भूगोल, 500- संगीत, 501- दर्शनशास्त्र, 502- योग एवं भौतिकी शिक्षा

    bihar board 12th

    bihar board 12th date sheet

    bihar board 12th date sheet 2026

    BSEB Bihar Board Time Table 2026 PDF 

    परीक्षा के लिए टाइमिंग

    बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से दोनों ही कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन दो शिफ्ट में करवाया जाता है। प्रश्न पत्र हल करने के लिए स्टूडेंट्स को 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक आयोजित की जाती है वहीं दूसरी शिफ्ट की परीक्षाएं दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाती हैं।

