Bihar Board Exam Date Sheet 2026: बिहार बोर्ड कक्षा दसवीं और बारहवीं की डेटशीट जारी, इस दिन से शुरू होगी परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEB) की ओर से कक्षा दसवीं एवं बारहवीं बोर्ड परीक्षा के लिए एग्जाम डेटशीट जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार कक्षा दसवीं या बारहवीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे बीएसईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर (Bihar Board 10th 12th time table 2026) डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार बोर्ड की ओर से कक्षा दसवीं की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से लेकर 25 फरवरी और कक्षा बारहवीं की बोर्ड परीक्षा 02 फरवरी से लेकर 13 फरवरी, 2026 तक आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा का आयोजन दो शिफ्ट में किया जाएगा।

दो शिफ्ट में होगी परीक्षा बिहार बोर्ड की ओर से परीक्षा दो अलग-अलग शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 9.30 बजे से लेकर दोपहर 12.45 तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5.15 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।

Bihar Board Exam Date Sheet 2026: ऐसे डाउनलोड करें डेटशीट बिहार बोर्ड की ओर से कक्षा दसवीं व बारहवीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी गई है। ऐसे में छात्रों की मदद के लिए यहां डेटशीट डाउनलोड करने के कुछ आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके छात्र डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं।