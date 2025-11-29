Bihar Board Exam Date Sheet 2026: बिहार बोर्ड कक्षा दसवीं और बारहवीं की डेटशीट जारी, इस दिन से शुरू होगी परीक्षा
बिहार बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए डेटशीट जारी कर दी गई है। कक्षा दसवीं की परीक्षा 17 फरवरी और कक्षा बारहवीं की बोर्ड परीक्षा 02 फरवरी से शुरू हो जाएगी। परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEB) की ओर से कक्षा दसवीं एवं बारहवीं बोर्ड परीक्षा के लिए एग्जाम डेटशीट जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार कक्षा दसवीं या बारहवीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे बीएसईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर (Bihar Board 10th 12th time table 2026) डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार बोर्ड की ओर से कक्षा दसवीं की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से लेकर 25 फरवरी और कक्षा बारहवीं की बोर्ड परीक्षा 02 फरवरी से लेकर 13 फरवरी, 2026 तक आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा का आयोजन दो शिफ्ट में किया जाएगा।
दो शिफ्ट में होगी परीक्षा
बिहार बोर्ड की ओर से परीक्षा दो अलग-अलग शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 9.30 बजे से लेकर दोपहर 12.45 तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5.15 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।
Bihar Board Exam Date Sheet 2026: ऐसे डाउनलोड करें डेटशीट
बिहार बोर्ड की ओर से कक्षा दसवीं व बारहवीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी गई है। ऐसे में छात्रों की मदद के लिए यहां डेटशीट डाउनलोड करने के कुछ आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके छात्र डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं।
- बिहार बोर्ड कक्षा दसवीं एवं बारहवीं की डेटशीट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर 'Bihar Board Date Sheet 2026' लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद डेटशीट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इस दिन से शुरू होगी परीक्षा
बिहार विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEB) की ओर से कक्षा दसवीं की परीक्षा 17 फरवरी और कक्षा बाहरवीं की बोर्ड परीक्षा 02 फरवरी, 2026 से शुरू हो जाएगी। कक्षा दसवीं की पहली परीक्षा मातृभाषा और कक्षा बारहवीं की पहली परीक्षा बायोलॉजी, फिलॉसफी और इकोनॉमिक विषय के लिए आयोजित कराई जाएगी।
अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं।
यह भी पढ़ें: EMRS Exam City Slip 2025 Out: टीचिंग और नॉन-टीचिंग परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।