EMRS Exam City Slip 2025 Out: टीचिंग और नॉन-टीचिंग परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड

इस दिन होगी परीक्षा

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की ओर से परीक्षा का आयोजन 13, 14, 21 दिसंबर, 2025 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। यह परीक्षा दो घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए टियर-2 परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 7267 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसके अलावा, EMRS की ओर से परीक्षा से दो दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहें।