AIBE 20 Exam 2025: कल होगा AIBE 20 एग्जाम, यहां देखें परीक्षा में जाने से पहले जरूरी गाइडलाइंस

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से कल यानी 30 नवंबर को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) 20 आयोजित कराई जाएगी। यह परीक्षा कल विभिन्न परीक्षा केंद्रों में एक शिफ्ट में दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। ऐसे में जो उम्मीदवार (AIBE) 20 की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे परीक्षा केंद्र में जाने से पहले जरूरी दस्तावेज और बीसीआई द्वारा जारी की गई जरूरी दिशा निर्देशों को अवश्य पढ़ लें, ताकि परीक्षा वाले दिन अंतिम समय में कोई परेशानी न हो।

एडमिट कार्ड जरूर साथ लेकर जाएं जो उम्मीदवार कल ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में शामिल होने वाले हैं, वे अपने साथ एडमिट कार्ड जरूर साथ लेकर जाएं। बगैर एडमिट कार्ड के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, एडमिट कार्ड के साथ-साथ अपनी पासपोर्ट साइज फोटो व पहचान-पत्र भी जरूर साथ लेकर जाएं।

परीक्षा केंद्र में रिपोर्ट करने का समय बीसीआई की ओर से कल (AIBE) 20 परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। इसके साथ ही जो उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग लेने वाले हैं, उन सभी उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में सुबह 11:30 बजे तक रिपोर्ट करना अनिवार्य है। इसके साथ ही 1:15 बजे के बाद प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे। साथ ही दिव्यांग उम्मीदवारों को प्रत्येक घंटे के लिए अतिरिक्त 20 मिनट का समय दिया जाएगा।