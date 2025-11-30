Bihar Board 10th Date Sheet 2026: बिहार बोर्ड मैट्रिक टाइम टेबल डेट एवं विषय के अनुसार यहां से करें चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) की ओर हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2026 का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। जो भी स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में भाग लेने जा रहे हैं वे Bihar Board Date Sheet 2026 Class 10 को ध्यान में रखकर अपनी तैयारियों को तेज कर दें। स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल डेट एवं सब्जेक्ट वाइज इस पेज से चेक करने के साथ ही डेटशीट का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।

प्रैक्टिकल एग्जाम इन डेट्स में होंगे संपन्न बिहार बोर्ड टाइम टेबल के मुताबिक प्रायोगिक परीक्षाएं/ एसेसमेंट टेस्ट 20 से 22 जनवरी 2026 तक संपन्न करवाए जायेंगे। पूरा टाइम टेबल यहां करें चेक बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर की ओर से जारी किये गए टाइम टेबल के मुताबिक क्लास 10th की परीक्षाएं 17 से 25 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी। विषय, शिफ्ट एवं डेट के अनुसार पूरा टाइम टेबल नीचे टेबल से चेक करें।