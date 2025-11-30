Bihar Board 10th Date Sheet 2026: बिहार बोर्ड मैट्रिक टाइम टेबल डेट एवं विषय के अनुसार यहां से करें चेक
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से BSEB 10th Time Table 2026 जारी कर दिया गया है। टाइम टेबल के मुताबिक 17 से 25 फरवरी तक 10th क्लास की बोर्ड परीक्षाएं संपन्न होंगी। प्रायोगिक परीक्षाएं 20 से 22 जनवरी तक आयोजित की जाएंगी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) की ओर हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2026 का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। जो भी स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में भाग लेने जा रहे हैं वे Bihar Board Date Sheet 2026 Class 10 को ध्यान में रखकर अपनी तैयारियों को तेज कर दें। स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल डेट एवं सब्जेक्ट वाइज इस पेज से चेक करने के साथ ही डेटशीट का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।
प्रैक्टिकल एग्जाम इन डेट्स में होंगे संपन्न
बिहार बोर्ड टाइम टेबल के मुताबिक प्रायोगिक परीक्षाएं/ एसेसमेंट टेस्ट 20 से 22 जनवरी 2026 तक संपन्न करवाए जायेंगे।
पूरा टाइम टेबल यहां करें चेक
बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर की ओर से जारी किये गए टाइम टेबल के मुताबिक क्लास 10th की परीक्षाएं 17 से 25 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी। विषय, शिफ्ट एवं डेट के अनुसार पूरा टाइम टेबल नीचे टेबल से चेक करें।
|डेट
|विषय (शिफ्ट 1)
|विषय (शिफ्ट 1)
|17 फरवरी 2026
|मातृभाषा ((101-हिन्दी, 102-बंगला, 103-उर्दू एवं 104-मैथिली)
|मातृभाषा (201-हिन्दी, 202-बंगला, 203-उर्दू एवं 204-मैथिली)
|18 फरवरी 2026
|110-गणित
|210-गणित
|19 फरवरी 2026
|द्वितीय भारतीय भाषा (हिन्दी भाषियों के लिए 105-संस्कृत, 107- अरबी, 108 फारसी एवं 109 भोजपुरी में से कोई एक भाषा तथा अहिन्दी भाषियों के लिए राष्ट्रभाषा 106-हिन्दी) (पूर्वाहन 09:30 बजे से अपराह्न 12:45 बजे तक)
|द्वितीय भारतीय भाषा (हिन्दी भाषियों के लिए 205-संस्कृत, 207-अरबी, 208-फारसी एवं 209 भोजपुरी में से कोई एक भाषा तथा अहिन्दी भाषियों के लिए राष्ट्रभाषा 206-हिन्दी) (अपराह्न 02:00 बजे से अपराह्न 05:15 बजे तक)
|20 फरवरी 2026
|111-सामाजिक विज्ञान
|211-सामाजिक विज्ञान
|21 फरवरी 2026
|112-विज्ञान
|212-विज्ञान
|23 फरवरी 2026
|113-अंग्रेजी (सामान्य)
|213-अंग्रेजी (सामान्य)
|24 फरवरी 2026
|
ऐच्छिक विषय (114-उच्च गणित, 115- वाणिज्य, 116-अर्थशास्त्र, 121- फारसी, 122-संस्कृत, 123-अरबी एवं 124-मैथिली)
(117-ललित कला, 118- गृह विज्ञान, 119- नृत्य एवं 120 संगीत)
|
ऐच्छिक विषय (214-उच्च गणित, 215 वाणिज्य, 216-अर्थशास्त्र, 221-फारसी, 222-संस्कृत, 223-अरबी एवं 224-मैथिली)
(217-ललित कला, 218- गृह विज्ञान, 219-नृत्य एवं 220-संगीत)
|25 फरवरी 2026
|व्यावसायिक ऐच्छिक विषय 127-सुरक्षा, 128-ब्यूटिशियन, 129 टूरिज्म, 130 रिटेल मैनेजमेंट, 131-ऑटोमोबाईल, 132 इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड हार्डवेयर, 133-ब्यूटी एण्ड वेलनेस, 134-टेलीकॉम एवं 135-आई०टी०/आई०टीज० ट्रेड
|----
BSEB Bihar Board Time Table 2026 PDF
परीक्षा के लिए टाइमिंग
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से दोनों ही कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन दो शिफ्ट में करवाया जाता है। प्रश्न पत्र हल करने के लिए स्टूडेंट्स को 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक आयोजित की जाती है वहीं दूसरी शिफ्ट की परीक्षाएं दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाती हैं।
