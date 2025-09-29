Language
    BFUHS Admit Card 2025 Link: बाबा फरीद यूनिवर्सिटी स्टाफ नर्स भर्ती एडमिट कार्ड जारी, 5 अक्टूबर को परीक्षा होगी आयोजित

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 06:05 PM (IST)

    बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (BFUHS) की ओर से स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा ला आयोजन 5 अक्टूबर को करवाया जाना है जिसके लिए आवेदनकर्ताओं के एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। अभ्यर्थी वेबसाइट या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

    BFUHS Admit Card 2025 यहां से करें डाउनलोड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (BFUHS) की ओर से स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा के लिए आवेदनकर्ताओं के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। प्रवेश पत्र ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट bfuhs.ac.in पर उपलब्ध हैं जहां से उम्मीदवार लॉग इन डिटेल दर्ज कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए इस पेज पर भी एडमिट कार्ड का डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है जिस पर क्लिक करके सीधे इसे प्राप्त किया जा सकता है।

    इस डेट में आयोजित होगी परीक्षा

    बाबा फरीद कोट यूनिवर्सिटी स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का आयोजन 5 अक्टूबर 2025 को करवाया जायेगा। जिन भी उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था वे परीक्षा के दिन केंद्र पर एडमिट कार्ड एवं एक वैलिड पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं ताकी आपका वेरिफिकेशन हो सके। बिना एडमिट कार्ड एवं पहचान पत्र के आपको परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी।

    एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स

    • BFUHS Admit Card 2025 Download करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bfuhs.ac.in पर विजिट करें।
    • होम पेज पर आपको रिक्रूटमेंट बटन पर क्लिक करना होगा।
    • अब आपको एडमिट कार्ड से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद एप्लीकेशन आईडी एवं आधार नंबर दर्ज करने के बाद सर्च बटन पर क्लिक करना होगा।
    • अब आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकते हैं।

    BFUHS Admit Card 2025 Download Link

    पहचान पत्र के रूप में इन आईडी कर कर सकते हैं उपयोग

    फोटोयुक्त पहचान पत्र के लिए अभ्यर्थी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। 

