बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने अतिरिक्त विवरण के साथ ‘दागी’ अभ्यर्थियों की सूची फिर से की जारी

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने गुरुवार को 1,806 ‘दागी’ अभ्यर्थियों की एक ‘व्यापक’ सूची नए सिरे से प्रकाशित की, जिन्हें पहले 2016 की राज्य स्तरीय चयन परीक्षा (एसएलएसटी) में सहायक शिक्षक के पदों के लिए योग्य बताया गया था। अभ्यर्थियों और उनके माता-पिता के नाम, उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय, अनुक्रमांक और जन्मतिथि वाली सूची कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में गुरुवार दोपहर अपलोड की गई।

हाई कोर्ट ने एसएससी को ‘अयोग्य’ शिक्षकों के नाम उनकी पहचान के व्यापक विवरण के साथ पुनः प्रकाशित करने का निर्देश दिया था। हालांकि, सूची में उन संबंधित स्कूलों का कोई जिक्र नहीं था, जहां ये ‘दागी’ शिक्षक पिछले लगभग एक दशक से अध्यापन कर रहे थे। यह पूछे जाने पर कि क्या ये ‘दागी’ अभ्यर्थी सितंबर, 2025 में हुई नई भर्ती परीक्षा में बैठने वालों में शामिल हैं, एसएससी के एक अधिकारी ने इससे असहमति जताई।