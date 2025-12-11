BEL Apprentice 2025: ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन आज से स्टार्ट, इस दिन होगा वॉक-इन-इंटरव्यू

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) की ओर से ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार बीईएल से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, वे आज यानी 11 दिसंबर से अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें, आज से अप्रेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। इसके अलावा, अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।