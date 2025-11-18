BBOSE Exam Date 2025 : कक्षा 10वीं व 12वीं परीक्षा की डेटशीट जारी, इस दिन से शुरू होगी परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं व 12वीं परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल बिहार बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं व 12वीं बिहार बोर्ड ओपन स्कूल और एग्जामिनेशन परीक्षा के लिए डेटशीट जारी कर दी गई है। कक्षा दसवीं की परीक्षा 15 दिसंबर और कक्षा बारहवीं की थ्योरी परीक्षा 09 दिसंबर से शुरू होगी। परीक्षा अलग-अलग पालियों में संचालित की जाएगी।

कक्षा दसवीं की डेटशीट बिहार बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं की थ्योरी परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर, 2025 तक दो पालियों में आयोजित कराई जाएगी। 15 दिसंबर को चित्रकला और विज्ञान, 16 दिसंबर को गृह विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, 17 दिसंबर को अंग्रेजी एवं गणित, 18 दिसंबर को हिंदी एवं भारतीय संस्कृति एवं विरासत, 19 दिसंबर को योग एवं शारीरिक शिक्षा व बेसिक कंप्यूटर, 20 दिसंबर को उर्दू एवं संस्कृत, 22 दिसंबर को व्यवसाय अध्ययन एवं मैथिली और 23 दिसंबर को भोजपुरी व बांग्ला और अरबी व फारसी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

कक्षा बारहवीं की परीक्षा बिहार बोर्ड की ओर से कक्षा बारहवीं की परीक्षा 09 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक आयोजित कराई जाएगी। पहली परीक्षा 09 दिसंबर को मैथिली, बंग्ला एवं मगही, 11 दिसंबर को हिंदी एवं अंग्रेजी, 12 दिसंबर को गणित एवं रसायन विज्ञान, 15 दिसंबर को जीव विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान, 16 दिसंबर को भूगोल एवं इतिहास, 17 दिसंबर को संस्कृत, अरबी एवं मनोविज्ञान, 18 दिसंबर को अर्थशास्त्र एवं गृहविज्ञान, 19 दिसंबर को राजनीति विज्ञान एवं समाजशास्त्र की परीक्षा आयोजत कराई जाएगी।