    Army Agniveer Result 2025 OUT: इंडियन आर्मी अग्निवीर रिजल्ट जारी, 2900 कैंडिडेट्स हुए सफल

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 12:06 PM (IST)

    वाराणसी में अग्निवीर रैली भर्ती का आयोजन 8 से 21 नवंबर 2025 तक करवाया गया था जिसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। अभ्यर्थी आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ज ...और पढ़ें

    Army Agniveer Result 2025 

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के वाराणसी रीजन की अग्निवीर भर्ती का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। परिणाम ऑनलाइन माध्यम से इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जारी हुआ है। जो अभ्यर्थी इस भर्ती में सफल हुए हैं वे किसी भी कार्यदिवस पर दोपहर 2 बजे से पहले सभी मूल दस्तावेजों के साथ सेना भर्ती कार्यालय में उपस्थित होकर ट्रेनिंग सहित आगे की जानकारी हासिल कर सकते हैं। 

    2900 अभ्यर्थी हुए सफल

    अग्निवीर रैली भर्ती वाराणसी में लगभग 4,903 उम्मीदवारों में ने भाग लिया था जिसमें से 2,900 को सफल घोषित किया गया है। आपको बता दें कि क्लर्क पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिंग पर जुलाई 2026 में भेजा जायेगा। बाकी के अभ्यर्थी सेना भर्ती कार्यालय में जाकर आगे की डिटेल हासिल कर सकते हैं।

    कैसे और कैसे चेक करें परिणाम

    आर्मी अग्निवीर रिजल्ट 2025 ऑनलाइन माध्यम से इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर किया गया है। परिणाम की घोषणा मेरिट लिस्ट के रूप में की गई है। जिन उम्मीदवारों का नाम इस लिस्ट में दर्ज होगा उनको रिक्त पदों के लिए नियुक्ति प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी अपने आर्मी जोन के अनुसार नतीजों की जांच कर सकते हैं।

    • Army Agniveer Result 2025 जारी होते ही सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर विजिट करना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको अग्निवीर रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद PDF स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा।
    • अब अभ्यर्थी इसमें अपना रोल नंबर सहित अन्य डिटेल चेक कर सकते हैं।

