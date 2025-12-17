Army Agniveer Result 2025: इंडियन आर्मी अग्निवीर रिजल्ट इस डेट को होगा घोषित, केवल 4 स्टेप्स में नतीजे कर पाएंगे चेक
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के वाराणसी छावनी रणबांकुरे मैदान में 8 से 21 नवंबर 2025 तक रैली भर्ती का आयोजन किया गया था जिसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से कुल 16285 उम्मीदवारों को आमंत्रित किया गया था। इसमें से कुल 13201 उम्मीदवारों ने रैली भर्ती में अपनी किस्मत आजमाई थी। कुल अभ्यर्थियों में से फिजिकल टेस्ट में 9505 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की थी जिसमें से 3 हजार अभ्यर्थियों को दोबारा मेडिकल रिव्यू के लिए भेजा गया था।
150 अभ्यर्थी मेडिकल रिव्यू में नहीं हुए शामिल
मेडिकल रिव्यू के लिए भेजे गए उम्मीदवारों में से 150 अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए। बाकी के अभ्यर्थियों को भर्ती के अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। अब इन सभी उम्मीदवारों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है जो जल्द ही खत्म होने वाला है।
इन डेट्स में आ सकता है परिणाम
सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल शैलेश कुमार की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवारों का रिजल्ट 19 या 20 दिसंबर 2025 को घोषित किया जा सकता है।
कैसे और कहां चेक कर सकेंगे परिणाम
आर्मी अग्निवीर रिजल्ट 2025 ऑनलाइन माध्यम से इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जारी होंगे। परिणाम की घोषणा मेरिट लिस्ट के रूप में की जाएगी। जिन उम्मीदवारों का नाम इस लिस्ट में दर्ज होगा उनको रिक्त पदों के लिए नियुक्ति प्रदान की जाएगी। रिजल्ट जारी होते ही अभ्यर्थी केवल 4 स्टेप्स को फॉलो करके रिजल्ट की जांच कर पाएंगे।
- स्टेप 1: Army Agniveer Result 2025 जारी होते ही सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर विजिट करना होगा।
- स्टेप 2: वेबसाइट के होम पेज पर आपको अग्निवीर रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
- स्टेप 3: इसके बाद PDF स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा।
- स्टेप 4: अब अभ्यर्थी इसमें अपना रोल नंबर सहित अन्य डिटेल चेक कर सकेंगे।
