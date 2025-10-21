Language
    Army Agniveer Admit Card 2025: आर्मी अग्निवीर रैली भर्ती के लिए एडमिट कार्ड 27 अक्टूबर को होंगे उपलब्ध, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 01:49 PM (IST)

    यूपी के वाराणसी छावनी रणबांकुरे मैदान में 8 से 21 नवंबर 2025 तक होने वाली रैली भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड 27 अक्टूबर को रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजे जायेंगे। इस रैली भर्ती का आयोजन 8 से 21 नवंबर 2025 तक करवाया जायेगा।

    Hero Image

    Army Agniveer Admit Card 27 अक्टूबर 2025 को होंगे जारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के वाराणसी छावनी रणबांकुरे मैदान में 8 से 21 नवंबर 2025 तक रैली भर्ती होने वाली है। सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक शैलेश कुमार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड 27 अक्टूबर को डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जायेंगे।

    कहां और कैसे कर सकेंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड

    इंडियन आर्मी की ओर से इस भर्ती के लिए एडमिट कार्ड सभी अभ्यर्थियों की रजिस्टर्ड ईमेल-आईडी पर भेजे जायेंगे। इसके बाद अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर सकेंगे। जिन अभ्यर्थियों को ईमेल से प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होंगे वे इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर एडमिट कार्ड सेक्शन में जाकर लॉग इन डिटेल से दर्ज कर पाएंगे। अगर फिर भी अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड प्राप्त नहीं होते हैं तो उन्हें 31 अक्टूबर तक छावनी कार्यालय में जाकर प्रवेश पत्र प्राप्त करना होगा।

    कलर्ड प्रिंटआउट होगा मान्य

    सभी अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए बता दें कि वे जब रैली भर्ती में शामिल होने जाएं तो एडमिट कार्ड का रंगीन प्रिंटआउट साथ लेकर जाएं। एडमिट कार्ड पर रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो का इस्तेमाल करें। एडमिट कार्ड के साथ उम्मीदवार सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाएं ताकी आपका वेरिफिकेशन हो सके।

    Army Agniveer Admit Card

    रैली भर्ती में इन टेस्ट में लेना होगा भाग

    रैली भर्ती में अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण के साथ ही डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन आदि प्रक्रिया में भाग लेना होगा। सभी चरणों के बाद अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों का नाम अंतिम लिस्ट में दर्ज होगा उन्हें रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

