Army Agniveer Admit Card 2025: आर्मी अग्निवीर रैली भर्ती के लिए एडमिट कार्ड 27 अक्टूबर को होंगे उपलब्ध, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के वाराणसी छावनी रणबांकुरे मैदान में 8 से 21 नवंबर 2025 तक रैली भर्ती होने वाली है। सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक शैलेश कुमार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड 27 अक्टूबर को डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जायेंगे।

कहां और कैसे कर सकेंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड इंडियन आर्मी की ओर से इस भर्ती के लिए एडमिट कार्ड सभी अभ्यर्थियों की रजिस्टर्ड ईमेल-आईडी पर भेजे जायेंगे। इसके बाद अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर सकेंगे। जिन अभ्यर्थियों को ईमेल से प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होंगे वे इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर एडमिट कार्ड सेक्शन में जाकर लॉग इन डिटेल से दर्ज कर पाएंगे। अगर फिर भी अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड प्राप्त नहीं होते हैं तो उन्हें 31 अक्टूबर तक छावनी कार्यालय में जाकर प्रवेश पत्र प्राप्त करना होगा।

कलर्ड प्रिंटआउट होगा मान्य सभी अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए बता दें कि वे जब रैली भर्ती में शामिल होने जाएं तो एडमिट कार्ड का रंगीन प्रिंटआउट साथ लेकर जाएं। एडमिट कार्ड पर रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो का इस्तेमाल करें। एडमिट कार्ड के साथ उम्मीदवार सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाएं ताकी आपका वेरिफिकेशन हो सके।