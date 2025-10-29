Army Agniveer Admit Card 2025: आर्मी अग्निवीर रैली भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी, ईमेल एवं वेबसाइट से कर सकते हैं डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के वाराणसी छावनी रणबांकुरे मैदान में 8 से 21 नवंबर 2025 तक रैली भर्ती का आयोजन किया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए जारी कर दिए गए हैं। सभी उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र उनकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजे गए हैं जहां से वे लिंक पर क्लिक करके लॉग इन डिटेल दर्ज कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

वेबसाइट से भी एडमिट कार्ड किया जा सकता है डाउनलोड जो अभ्यर्थी ईमेल के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं वे इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर एडमिट कार्ड सेक्शन में जाकर लॉग इन डिटेल से दर्ज करके Indian Army Agniveer Rally Admit Card डाउनलोड कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो वे 31 अक्टूबर तक छावनी कार्यालय में जाकर अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

केंद्र पर कलर्ड प्रिंटआउट ही मान्य सभी अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए बता दें कि वे जब रैली भर्ती में शामिल होने जाएं तो एडमिट कार्ड का रंगीन प्रिंटआउट साथ लेकर जाएं। एडमिट कार्ड पर रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो का इस्तेमाल करें। एडमिट कार्ड के साथ उम्मीदवार सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाएं ताकी आपका वेरिफिकेशन हो सके।