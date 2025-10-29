Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Army Agniveer Admit Card 2025: आर्मी अग्निवीर रैली भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी, ईमेल एवं वेबसाइट से कर सकते हैं डाउनलोड

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 09:25 AM (IST)

    इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली भर्ती के लिए उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र ईमेल, वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। रैली भर्ती का आयोजन वाराणसी छावनी रणबांकुरे मैदान में 8 से 21 नवंबर 2025 तक करवाया जायेगा। सभी अभ्यर्थी केंद्र पर एडमिट कार्ड का रंगीन प्रिंटआउट लेकर जाएं।

    prefferd source google
    Hero Image

    Indian Army Agniveer Admit Card 2025 यहां से करें डाउनलोड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के वाराणसी छावनी रणबांकुरे मैदान में 8 से 21 नवंबर 2025 तक रैली भर्ती का आयोजन किया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए जारी कर दिए गए हैं। सभी उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र उनकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजे गए हैं जहां से वे लिंक पर क्लिक करके लॉग इन डिटेल दर्ज कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वेबसाइट से भी एडमिट कार्ड किया जा सकता है डाउनलोड

    जो अभ्यर्थी ईमेल के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं वे इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर एडमिट कार्ड सेक्शन में जाकर लॉग इन डिटेल से दर्ज करके Indian Army Agniveer Rally Admit Card डाउनलोड कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो वे 31 अक्टूबर तक छावनी कार्यालय में जाकर अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

    Army Agniveer Admit Card

    केंद्र पर कलर्ड प्रिंटआउट ही मान्य

    सभी अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए बता दें कि वे जब रैली भर्ती में शामिल होने जाएं तो एडमिट कार्ड का रंगीन प्रिंटआउट साथ लेकर जाएं। एडमिट कार्ड पर रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो का इस्तेमाल करें। एडमिट कार्ड के साथ उम्मीदवार सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाएं ताकी आपका वेरिफिकेशन हो सके।

    इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली भर्ती में अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण (फिजिकल टेस्ट), डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन एवं मेडिकल एग्जामिनेशन आदि प्रक्रिया से गुजरना होगा। सभी चरणों के बाद अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों का नाम अंतिम लिस्ट में दर्ज होगा उन्हें रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- RRB NTPC Recruitment 2025: आरआरबी एनटीपीसी यूजी भर्ती के लिए आवेदन स्टार्ट, एप्लीकेशन प्रॉसेस, फीस सहित पूरी डिटेल करें चेक