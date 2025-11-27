Apprentice Recruitment 2025: भारत डायनामिक्स में अप्रेंटिसशिप के लिए जल्द करें आवेदन, दसवीं पास युवाओं के लिए मौका
भारत डायनामिक्स लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार कक्षा दसवीं उत्तीर्ण होना चाहिए।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) की ओर से युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल बीडीएल की ओर से अप्रेंटिस की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अप्रेंटिस के पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिये योग्य अप्रेंटिस के कुल 156 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने की अंतिम तिथि 08 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार बीडीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्रेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
आयु-सीमा
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु की गणना 08 दिसंबर, 2025 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष व अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 15 वर्ष की छूट दी जाएगी।
जरूरी योग्यता
भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) में अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास कक्षा दसवीं या एसएससी और आईटीआई व इसके समकक्ष अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।
कैसे होगा चयन
उम्मीदवारों का चयन दसवीं या एसएससी और आईटीआई में प्राप्त अंक और फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।
Apprentice Recruitment 2025: ऐसे करें अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई
अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bdl-india.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान से भर लें।
- इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
यह भी पढ़ें: CTET February 2026: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, इन स्टेप्स से करें अप्लाई
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।