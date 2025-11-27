Apprentice Recruitment 2025: भारत डायनामिक्स में अप्रेंटिसशिप के लिए जल्द करें आवेदन, दसवीं पास युवाओं के लिए मौका

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) की ओर से युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल बीडीएल की ओर से अप्रेंटिस की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अप्रेंटिस के पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिये योग्य अप्रेंटिस के कुल 156 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने की अंतिम तिथि 08 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार बीडीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्रेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

आयु-सीमा इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु की गणना 08 दिसंबर, 2025 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष व अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 15 वर्ष की छूट दी जाएगी।