CLAT परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल, घर के मंदिर में बैठकर देखा रिजल्ट; अब सोशल मीडिया में रिएक्शन हुआ वायरल
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की गीताली गुप्ता ने क्लैट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करके इतिहास रच दिया है। यह सफलता उन्होंने महज 17 साल की उम्र में हासिल की है। उनकी सफलता से परिवार और स्कूल में खुशी का माहौल है। दरअसल क्लैट परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने के बाद से ही सोशल मीडिया में तेजी से एक विडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गीताली गुप्ता अपने घर के मंदिर के सामने बैठकर अपना रिजल्ट चेक कर रही है। रिजल्ट देखते ही वह खुशी से रोने लगती है। बता दें, गिताली ने क्लैट परीक्षा में पहली रैंक हासिल की है। उनकी यह सफलता उन करोड़ो युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, जो स्कूल की पढाई के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं।
पहली रैंक की हासिल
राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की रहने वाली गीताली गुप्ता ने क्लैट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। वह कक्षा 12वीं आर्ट्स की छात्र है। बता दें, क्लैट परीक्षा में गीताली गुप्ता ने 119 में से 112.75 अंक हासिल करके बेहद ही कम उम्र में इतिहास रच दिया है। अपनी इस उपलब्धि से उन्होंने न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे प्रदेश और स्कूल का नाम भी रोशन कर दिया है।
पढाई के प्रति लगाव
गिताली के पिता का नाम जगदीश कुमार गुप्ता है और उनकी माता तहसील में सूचना सहायक के पद पर कार्यरत है। गिताली के परिवार का कहना है कि घर का सकारात्मक माहौल और गिताली का पढ़ाई के प्रति समर्पण ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। गिताली की इस सफलता से परिवार बेहद ही खुश है और उन पर गर्व महसूस कर रहा है।
गिताली ने बताया अपनी सफलता का मंत्र
क्लैट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक हासिल करने के बाद सोशल मीडिया में गिताली का रिएक्शन काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग भावुक भी हो रहे हैं। ऐसे में गिताली ने अपनी सफलता का श्रेय स्कूल और अपने शिक्षक को दिया है। उन्होंने बताया है कि नियमित अभ्यास, मॉक टेस्ट, ऑनलाइन तैयारी और तैयारी के लिए सही रणनीति ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है।
कक्षा 11वीं से परीक्षा की तैयारी
राजस्थान की रहने वाली गिताली ने यह सफलता रातोंरात हासिल नहीं की है। क्लैट परीक्षा की तैयारी उन्होंने कक्षा 11वीं से ही शुरू कर दी थी। गिताली बताती है कि उन्हें राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र में बहुत ज्यादा रुचि है। इसलिए उन्होंने कानून विषय का चयन किया। इसके साथ ही उनका रुझान इतिहास, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश में भी है।
