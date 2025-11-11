Al-Falah University: अल-फलाह यूनिवर्सिटी का दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन, यहां पढ़ाएं जाते हैं ये कोर्सेस

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: दिल्ली लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए हमले का कनेक्शन फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी से बताया जा रहा है। दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में छापा मारा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली लाल किले ब्लास्ट का मास्टरमाइंड उमर मोहम्मद इसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। दिल्ली लाल किले ब्लास्ट से जुड़े मामले में अब तक इस यूनिवर्सिटी में तकरीबन 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। बता दें, इस यूनिवर्सिटी में लगभग 40 प्रतिशत डॉक्टर कश्मीर से है। ऐसे में आइये जानते है यूनिवर्सिटी 'अल-फलाह' का अर्थ क्या है और कॉलेज में किन-किन विषयों की पढ़ाई की जाती है।

अल-फलाह का अर्थ अल-फलाह एक अरबी भाषा का शब्द है। इस शब्द का अर्थ सफलता, मुक्ति या मोक्ष है। बता दें, इस्लाम धर्म में इस शब्द का इस्तेमाल अल्लाह के बताए गए मार्ग पर चलकर मुक्ति पाने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है।

किसने की यूनिवर्सिटी की स्थापना यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक यूनिवर्सिटी की स्थापना हरियाणा विधान सभा की ओर से हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत की गई थी। बता दें, यूनिवर्सिटी को साल 2015 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा मान्यता भी दी गई थी।

कैंपस में तीन कॉलेज इस कैंपस में तीन कॉलेज है। पहला अल-फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा ब्राउन हिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और तीसरा अल-फलाह स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इस यूनिवर्सिटी में 650 बेड वाला एक छोटा अस्पताल भी है, जहां डॉक्टरों द्वारा द्वारा फ्री में मरीजों का इलाज किया जाता है और बेहद ही कम शुल्क पर मरीजों के लिए जांच की सुविधा भी दी जाती है।

कौन से कोर्स करवाए जाते हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा कोर्स सहित ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट कोर्स करवाए जाते हैं। डिप्लोमा कोर्स तीन वर्ष की अवधि के लिए संचालित किए जाते हैं, जिसमें डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर, डीएमएलटी, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे कोर्स है।