AISSEE 2026: सैनिक स्कूल में कक्षा छठी और नौवीं में दाखिले के लिए डेट एक्सटेंड, अब इस दिन तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से सैनिक स्कूल एडमिशन (AISSEE 2026) के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। बता दें, सैनिक स्कूल में कक्षा 6वीं से लेकर 9वीं में दाखिला लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि आज यानी 30 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। लेकिन एनटीए की ओर से रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब वे माता-पिता भी अपने बच्चों के दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, जो किसी कारणवश समय रहते रजिस्ट्रेशन नहीं कर सके थे। सैनिक स्कूल में रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि अब 09 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है।

रजिस्ट्रेशन करने के लिए जरूरी डेट सैनिक स्कूल में कक्षा 6वीं से लेकर 9वीं में दाखिले लेने के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 09 नवंबर, 2025 निर्धारित है। इसके साथ ही फीस जमा करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है। फॉर्म में करेक्शन करने के लिए करेक्शन विंडो 12 नवंबर से लेकर 14 नवंबर, 2025 तक एक्टिव रहेगी।

इस दिन होगी परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से (AISSEE 2026) परीक्षा का आयोजन 18 जनवरी, 2026 को रविवार के दिन किया जाएगा। परीक्षा में उम्मीदवारों से बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। कक्षा छठी के लिए परीक्षा 2 घंटे 30 मिनट और कक्षा नौवीं के लिए परीक्षा की अवधि तीन घंटे निर्धारित की गई है।

परीक्षा शुल्क सैनिक स्कूल में दाखिले के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क का भुगतान भी करना होगा। सामान्य, ओबीसी और एक्स सर्विस मैन के लिए परीक्षा शुल्क 850 रुपये, जबकि एससी एवं एसटी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क 700 रुपये निर्धारित किया गया है।