Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    AISSEE 2026: सैनिक स्कूल में कक्षा छठी और नौवीं में दाखिले के लिए डेट एक्सटेंड, अब इस दिन तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 07:57 PM (IST)

    सैनिक स्कूल में कक्षा छठी व नौवीं कक्षा में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक अब रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 09 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है। साथ ही परीक्षा का आयोजन 18 जनवरी, 2026 को किया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    AISSEE 2026: इस दिन कर कर सकते हैं फॉर्म में करेक्शन।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से सैनिक स्कूल एडमिशन (AISSEE 2026) के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। बता दें, सैनिक स्कूल में कक्षा 6वीं से लेकर 9वीं में दाखिला लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि आज यानी 30 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। लेकिन एनटीए की ओर से रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब वे माता-पिता भी अपने बच्चों के दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, जो किसी कारणवश समय रहते रजिस्ट्रेशन नहीं कर सके थे। सैनिक स्कूल में रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि अब 09 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रजिस्ट्रेशन करने के लिए जरूरी डेट

    सैनिक स्कूल में कक्षा 6वीं से लेकर 9वीं में दाखिले लेने के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 09 नवंबर, 2025 निर्धारित है। इसके साथ ही फीस जमा करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है। फॉर्म में करेक्शन करने के लिए करेक्शन विंडो 12 नवंबर से लेकर 14 नवंबर, 2025 तक एक्टिव रहेगी।

    इस दिन होगी परीक्षा

    नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से (AISSEE 2026) परीक्षा का आयोजन 18 जनवरी, 2026 को रविवार के दिन किया जाएगा। परीक्षा में उम्मीदवारों से बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। कक्षा छठी के लिए परीक्षा 2 घंटे 30 मिनट और कक्षा नौवीं के लिए परीक्षा की अवधि तीन घंटे निर्धारित की गई है।

    परीक्षा शुल्क

    सैनिक स्कूल में दाखिले के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क का भुगतान भी करना होगा। सामान्य, ओबीसी और एक्स सर्विस मैन के लिए परीक्षा शुल्क 850 रुपये, जबकि एससी एवं एसटी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क 700 रुपये निर्धारित किया गया है।

    कौन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन

    कक्षा छठी में दाखिला लेने के लिए उम्मीदवारों की आयु 10 से 12 वर्ष के बीच और कक्षा नौवीं में दाखिला लेने के लिए उम्मीदवारों की आयु 13 से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बता दे, उम्मीदवारों की आयु की गणना 31 मार्च 2026 के आधार पर की जाएगी।

    ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

    जो अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला सैनिक स्कूल में करवाना चाहते हैं, वे यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

    • रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर 'SAINIK SCHOOL SOCIETY' लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन को पूरा करें।
    • अब परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।
    • फॉर्म सबमिट करने से पहले दर्ज की सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    यह भी पढ़ें: Rajasthan Police Constable PET/PST Date 2025: पुलिस कॉन्स्टेबल पीईटी और पीएसटी के लिए डेट जारी, इस दिन से होगी परीक्षा शुरू