    AILET Result 2026 OUT: ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट जारी, स्कोरकार्ड यहां से करें डाउनलोड

    Updated: Thu, 18 Dec 2025 05:09 PM (IST)

    ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। रिजल्ट का लिंक (AILET Result 2026 Link) ऑफिशियल वेबसाइट nationallawuniversitydelhi.in पर ए

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली की ओर से ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन 14 दिसंबर को करवाया गया था जिसके बाद अब NLU की ओर से रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। जिन छात्रों ने इस परीक्षा में भाग लिया था वे तुरंत ही NLU की ऑफिशियल वेबसाइट nationallawuniversitydelhi.in पर जाकर या इस पेज पर दिए लिंक से नतीजे चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

    परीक्षा विवरण

    एनएलयू की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक B.A. LL.B.(Hons.) प्रोग्राम के लिए कुल 22532 स्टूडेंट्स ने भाग लिया था। इसमें से 13537 फीमेल, 8994 मेल और 1 ट्रांसजेंडर ने परीक्षा दी थी। कुल 23960 रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स में से 1428 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे थे।
    इसके अलावा LL.M. प्रोग्राम के लिए 3257 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था जिसमें से 2787 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। इसमें से फीमेल 1681, मेल 1105 और 1 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी था।

    स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स

    • एआईएलईटी रिजल्ट 2026 चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nationallawuniversitydelhi.in पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको आपको User Name (Email ID) और पासवर्ड दर्ज करके LOGIN बटन पर क्लिक करें।
    • इसके बाद आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा।
    • जहां से आप इसे चेक करने के साथ ही डाउनलोड कर सकते हैं।

    AILET Result 2026 Link (Score Card)

    AILET Result 2026

    रिजल्ट के साथ फाइनल आंसर की जारी

    नतीजे जारी होने के साथ ही एनएलयू की ओर से फाइनल आंसर की भी जारी कर दी गई है। अंतिम उत्तर कुंजी ऑफिशियल वेबसाइट nationallawuniversitydelhi.in पर PDF फॉर्मेट में उपलब्ध है। आप साइट पर जाकर या नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकते हैं।

    AILET 2026 Final Answer Key

    इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छात्र लॉ में ग्रेजुएशन B.A. LL.B.(Hons.) और LL.M में एडमिशन प्राप्त कर सकेंगे। एडमिशन एंट्रेस टेस्ट में प्राप्त रैंक के अनुसार प्रदान किया जायेगा। अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

