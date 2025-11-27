Language
    AILET Admit Card 2026: ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध, परीक्षा इस डेट में होगी आयोजित

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 10:45 AM (IST)

    ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट (AILET 2026) का आयोजन 14 दिसंबर को करवाया जायेगा जिसके लिए NLU की ओर से एडमिट कार्ड (AILET 2026 Admit Card) डाउनलोड के लिए जारी कर दिए गए हैं। छात्र वेबसाइट या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

    All India Law Entrance Test admit card यहां से करें डाउनलोड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली की ओर से ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट (AILET 2026) के लिए आवेदनकर्ताओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। एग्जाम के लिए आवेदन करने वाले छात्र तुरंत ही NLU की ऑफिशियल वेबसाइट nationallawuniversitydelhi.in पर जाकर AILET 2026 Hall Ticket डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट के अलावा आप इस पेज पर दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके लॉग इन डिटेल दर्ज करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड लिंक 14 दिसंबर तक एक्टिव रहेगा।

    परीक्षा तिथि एवं टाइमिंग

    एनएलयू की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट 2026 का आयोजन 14 दिसंबर 2025 को करवाया जायेगा। परीक्षा के लिए टाइमिंग अपरान्ह 2 बजे से लेकर 4 बजे तक रहेगी।

    एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स

    • एआईएलईटी एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने के लिए सर्वप्रथम ऑफिशियल वेबसाइट nationallawuniversitydelhi.in पर विजिट करना होगा।
    • अपने AILET Application Account में Login करना होगा।
    • अब “Download Admit Card” बटन पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद आपका प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकते हैं।

    AILET Admit Card 2026 Download Link

    किसी भी प्रकार की समस्या होने पर अभ्यर्थी हेल्प लाइन नंबर 011-40787555 पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वर्किंग डेज में संपर्क कर सकते हैं।

    AILET exam date 2026

    एग्जाम के बाद आंसर की होगी जारी

    एआईएलईटी एग्जाम 2026 संपन्न होने के बाद NLU की ओर से आंसर की रिलीज की जाएगी। यह उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट पर रिलीज होगी। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी पोर्टल पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकेंगे और अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर पाएंगे। इस दौरान अगर वे किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं होंगे तो तय तिथियों के अंदर उस पर आपत्ति दर्ज कर सकेंगे।

    इन पाठ्यक्रमों में ले सकेंगे प्रवेश

    इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छात्र लॉ में ग्रेजुएशन, एलएलएम या IP - Joint Masters/LL.M, पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन प्राप्त कर सकेंगे। एडमिशन एंट्रेस टेस्ट में प्राप्त रैंक के अनुसार प्रदान किया जायेगा। अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

