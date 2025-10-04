Language
    AIIMS Recruitment 2025: एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर निकली भर्ती, आवेदन 16 अक्टूबर से शुरू

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 07:06 PM (IST)

    एम्स दिल्ली की ओर से एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन पदों पर आवेदन 16 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। साथ ही आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास एमबीबीएस व एमडी की डिग्री होनी चाहिए।

    AIIMS Recruitment 2025:अधिकतम आयु 50 वर्ष निर्धारित।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की ओर से एसोसिएट प्रोफेसर के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है। जो उम्मीदवार एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नौकरी करना चाहते हैं, वे इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। एम्स, दिल्ली की ओर से एसोसिएट प्रोफेसर के कुल 63 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर आवेदन 16 अक्तूबर, 2025 से शुरू हो जाएंगे। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 14 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

    शैक्षणिक योग्यता

    एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में एमडी या एमएस, एमबीबीएस, एमएचए की डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में कार्यानुभव भी होना चाहिए।

    कितना मिलेगा वेतन

    इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 67,700 रुपये से लेकर 2,08,700 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।

    आयु-सीमा

    आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 50 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी व दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

    एप्लीकेशन फीस

    आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फीस कैटेगरी वाइज निर्धारित की गई है। सामान्य व ओबीसी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 3,000 रुपये, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 2,400 रुपये और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों के लिए 2400 रुपये निर्धारित किया गया है।

    ऐसे करें खुद अप्लाई

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

    • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट aiims.edu पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
    • व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके अकाउंट को लॉगिन करें।
    • इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
    • अब निर्धारित पर परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।
    • अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

