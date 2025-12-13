AIIMS INI CET January 2026: मॉक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, इन स्टेप्स से जल्द करें डाउनलोड
एम्स की ओर से जनवरी 2026 के लिए मॉक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, दिल्ली: ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) की ओर से इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट (INI CET) के लिए मॉक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जनवरी 2026 के लिए अपना मॉक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं। मॉक रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी कर किया गया है। इसके साथ ही उम्मीदवार आज यानी 13 दिसंबर शाम 5 बजे तक राउंड-1 के लिए च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं। अलॉटमेंट रिजल्ट 18 दिसंबर, 2025 को जारी कर दिया जाएगा।
इन स्टेप्स से करें मॉक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड
- मॉक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर 'Results & Announcements' सेक्शन पर क्लिक करें।
- लिकं पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
च्वाइस फिलिंग करने का आज आखिरी मौका
पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए च्वाइस फिलिंग करने के लिए उम्मीदवारों के पास आज आखिरी मौका है। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 13 दिसंबर शाम 5 बजे तक च्वाइस फिलिंग फॉर्म भरना होगा। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती ही कि वे तय समय से पहले च्वाइस फिलिंग को अवश्य पूरा कर लें, अन्यथा उम्मीदवारों को पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए योग्य नहीं माना जाएगा।
यहां देखें पूरा शेड्यूल
राउंड-1 के लिए उम्मीदवार 13 दिसंबर शाम 5 बजे तक च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा, राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 18 दिसंबर को जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को 19 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक संस्थान में रिपोर्ट करना होगा।
इस काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत उम्मीदवार स्नातकोत्तर में एमडी, एमएस, एसीएच (6 वर्ष), डीएम (6 वर्ष) और एमडीएस कोर्स में दाखिला ले सकेंगे।
