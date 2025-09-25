AIIMS CRE Result 2025: एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम रिजल्ट घोषित, यहां दिए डायरेक्ट लिंक से चेक करें नतीजे

एम्स की ओर से COMMON RECRUITMENT EXAMINATION 2025 Result जारी कर दिया गया है। जिन भी अभ्यर्थियों ने इस भर्ती परीक्षा में भाग लिया था वे तुरंत ही पदानुसार ऑफिशियल वेबसाइट से या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके नतीजे चेक कर सकते हैं। सफल अभ्यर्थी अगले चरण के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (AIIMS) दिल्ली की ओर से कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। नतीजे ऑनलाइन माध्यम से एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट rrp.aiimsexams.ac.in पर पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किये गए हैं। अभ्यर्थी तुरंत ही वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके पदानुसार रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट पीडीएफ में सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर दर्ज हैं।

इन डेट्स में हुआ था एग्जाम एम्स की ओर से कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का आयोजन सीबीटी माध्यम में 25 एवं 27 अगस्त 2025 तक देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद से ही उम्मीदवारों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार था जो अब समाप्त हो गया है।

कैसे चेक करें रिजल्ट एम्स सीआरई रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrp.aiimsexams.ac.in पर विजिट करें।

वेबसाइट के होम पेज पर Common Recruitment Examination पर क्लिक करें।

अब 2025 चुनने के बाद Result बटन पर क्लिक करें।

इसके बाद आप जिस पद/ कोड का रिजल्ट चेक करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें।

अब पीडीएफ ओपन हो जायेगा जिसमें आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। AIIMS CRE Result 2025 Link

भर्ती विवरण इस भर्ती के माध्यम से देश के एम्स, ईएसआईसी, राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली सहित देश के अन्य बड़े हॉस्पिटल में ग्रुप बी व ग्रुप सी के कुल 2300 रिक्त पदों को भरा जायेगा। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 31 जुलाई 2025 तक पूर्ण की गई थी। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन कर सकते हैं।