    AIBE Exam 2025: बीसीआई ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए गाइडलाइंस की जारी, रिपोर्टिंग टाइम सहित अन्य डिटेल करें चेक

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 11:42 AM (IST)

    बीसीआई की ओर से बीसीआई ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर गाइडलाइंस को जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी सभी दिशा-निर्देश अच्छे से चेक कर लें और उनका पालन करें। परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर को करवाया जायेगा।

    AIBE 20 Exam 2025

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 का आयोजन 30 नवंबर को देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जाना है। ऐसे में बीसीआई की ओर से एग्जाम में शामिल होने जा रहे छात्रों के लिए एग्जाम गाइडलाइंस को जारी कर दिया है। परीक्षा में भाग लेने जा रहे सभी अभ्यर्थी निर्धारित दिशा-निर्देशों को अच्छे से देख लें और उनका पालन करें जिससे कि एग्जाम डे पर आपको किसी प्रकार की समस्या न हो।

    एग्जाम गाइडलाइंस

    बीसीआई की ओर से एग्जाम के लिए गाइडलांड में सेंटर पर रिपोर्टिंग टाइम, महत्वपूर्ण दस्तावेजों सहित अन्य डिटेल साझा की गई है। कुछ मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं-

    1. सभी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रति के साथ सरकार द्वारा जारी एक ओरिजिनल वैलिड पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लकर जाएं। बिना प्रवेश पत्र वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
    2. परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह परीक्षा केंद्र पर कम से कम एक दिन पहले जाकर स्थिति चेक कर लें ताकी वह परीक्षा की तिथि पर समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंच सकें।
    3. सभी अभ्यर्थियों को अपने परीक्षा केंद्र पर सुबह 11:30 बजे तक रिपोर्ट करना होगा।
    4. अभ्यर्थियों को दोपहर 1:15 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
    5. अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर केवल मूल दस्तावेज (बिना नोट्स और टिप्पणियों के) ले जाने की अनुमति है।
    6. मोबाइल फोन, डिजिटल/ स्मार्ट वॉच, बैग, हैंडबैग, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स/उपकरण, कागज, किताबें, नोट्स (बिना नोट्स और
    7. टिप्पणियों वाले साधारण कार्यों को छोड़कर) आदि परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की मनाही है। कोई भी उम्मीदवार ऐसी अनधिकृत सामग्री का उपयोग करते या अपने पास रखते हुए, नकल करते या अनुचित तरीके अपनाते हुए पाया गया तो उसे तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
    8. आंसर शीट पर सभी चिह्न केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन से ही लगाए जाने चाहिए। उत्तर पुस्तिका पर पेंसिल से चिह्न लगाने पर परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
    AIBE 20 Exam 2025

    एडमिट कार्ड पहले ही हो चुके जारी

    छात्रों को बता दें कि एआईबीई 20 एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड पहले ही डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। अगर अपने अभी तक प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं किया था तो तुरंत ही बीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर या नीचे उपलब्ध करवाए जा रहे डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

