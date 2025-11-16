Language
    AIBE Admit Card 2025 Link: ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 एडमिट कार्ड यहां दिए लिंक से करें डाउनलोड, परीक्षा 30 नवंबर को

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 09:24 AM (IST)

    बीसीआई की ओर से AIBE Admit Card 2025 Download के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर को करवाया जायेगा।

    AIBE Admit Card 2025 यहां से करें डाउनलोड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड (AIBE Admit Card 2025) डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी तुरंत ही बीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर हॉल टिकट (aibe 20 hall ticket) डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए इस पेज पर भी प्रवेश पत्र का डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है जिस पर क्लिक करके आप सीधे इसे प्राप्त कर सकते हैं।

    परीक्षा 30 नवंबर को होगी आयोजित

    बीसीआई की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक परीक्षा का आयोजन निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 30 नवंबर 2025 को करवाया जायेगा। एग्जाम में अभ्यर्थियों से बहुविकल्पीय प्रकार के 100 प्रश्न पूछे जायेंगे।

    एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स

    • ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर विजिट करें।
    • होम पेज पर LOGIN बटन पर क्लिक करें।
    • अब लॉग इन आईडी, पासवर्ड एवं दिया गया कैप्चा भरकर Login बटन पर क्लिक करें।
    • इसके बाद आपका प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकते हैं।

    AIBE Admit Card 2025 Download Link

    AIBE Admit Card 2025 link

    सभी अभ्यर्थी ध्यान रखें कि वे परीक्षा के दिन केंद्र पर एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी एवं एक वैलिड पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं। बिना प्रवेश पत्र एवं पहचान पत्र के आपको परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी।

    एग्जाम संपन्न होने के कुछ दिन बाद बीसीआई की ओर से रिजल्ट घोषित किया जायेगा। जो परीक्षार्थी निर्धारित अंक प्राप्त करके इस एग्जाम में सफलता प्राप्त करेंगे उनको लॉ में प्रैक्टिस करने के लिए सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है।

