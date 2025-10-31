AIBE 2025: ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आज, इन स्टेप्स से करें आवेदन

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE 2025) में रजिस्ट्रेशन करने की आज अंतिम तिथि है। जो उम्मीदवार एआईबीई 2025 की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उनके पास आवेदन करने का आज आखिरी मौका है। बता दें, इसे पहले एआईबीई परीक्षा में आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया गया था। ऐसे में उम्मीदवारों को अब दोबारा रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महत्वपूर्ण तिथि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है। इसके अलावा, ऑनलाइन फीस जमा करने और फॉर्म में करेक्शन करने की अंतिम तिथि 01 नवंबर, 2025 निर्धारित है। साथ ही परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से 15 दिन पहले यानी 15 नवंबर को जारी कर दिए जाएंगे और परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर को किया जाएगा।

कौन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन एआईबीई परीक्षा में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों के पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कानून में स्नातक होना अनिवार्य है। साथ ही आवेदन करने के लिए जरूरी है कि सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों ने स्नातक में 45 प्रतिशत अंक और एससी एवं एसटी वर्ग के उम्मीदवारों ने स्नातक में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हो।