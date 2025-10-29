AIBE 2025: ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 के लिए आवेदन की लास्ट डेट एक्सटेंड, अब 31 अक्टूबर तक फॉर्म भरने का मौका
बीसीआई की ओर से AIBE 20 Registration 2025 की लास्ट डेट को 31 अक्टूबर तक एवं फीस जमा करने की अंतिम तिथि को 1 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। जो अभ्यर्थी तय तिथि में फॉर्म नहीं भर सके हैं वे अब बढ़ाई गई तिथियों के अंदर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE 2025) के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट को 31 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं और किसी कारणवश तय तिथियों में आवेदन करने से चूक गए हैं वे अब जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
इस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर किया जा सकता है। फॉर्म भरने के बाद एप्लीकेशन फीस 1 नवंबर तक जमा करने का मौका रहेगा।
AIBE 20 2025 के लिए नया शेड्यूल
|ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की डेट
|29 सितंबर 2025
|आवेदन करने की अंतिम तिथि
|31 अक्टूबर 2025
|फीस भुगतान की लास्ट डेट
|01 नवंबर 2025
|एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने की अंतिम तिथि
|01 नवंबर 2025
|एडमिट कार्ड रिलीज होने की तिथि
|15 नवंबर 2025
|AIBE 20 एग्जाम डेट
|30 नवंबर 2025
एआईबीई 20 एग्जाम के लिए योग्यता एवं मापदंड
- इस एग्जाम में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ में स्नातक (3 वर्षीय एलएलबी/ 5 वर्षीय एलएलबी) पास होना अनिवार्य है।
- जनरल, ओबीसी कैंडिडेट्स ने स्नातक न्यूनतम 45% अंकों के साथ एवं एससी/ एसटी ने न्यूनतम 40 फीसदी अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो।
- उम्र सीमा का कोई भी बंधन नहीं है।
कैसे करें अप्लाई
AIBE 20 एग्जाम में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए यहां आवेदन की स्टेप्स एवं लिंक उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- AIBE 20 Application Form 2025 भरने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाएं।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लेना है।
- रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी लॉग इन पर क्लिक करके अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
- हस्ताक्षर, फोटोग्राफ सहित अन्य डिटेल अपलोड करें।
- अंत में कैटेगरी वाइज निर्धारित शुल्क जमा करें।
- पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
आवेदन फीस
फॉर्म भरने के साथ कैटेगरी के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है। बिना फीस जमा किये फॉर्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे। जनरल, ईडब्ल्यूएस एवं ओबीसी वर्ग को 3560 रुपये और एससी, एसटी वर्ग को फीस 2560 रुपये जमा करना होगा। फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।