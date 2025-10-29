Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    AIBE 2025: ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 के लिए आवेदन की लास्ट डेट एक्सटेंड, अब 31 अक्टूबर तक फॉर्म भरने का मौका

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 09:49 AM (IST)

    बीसीआई की ओर से AIBE 20 Registration 2025 की लास्ट डेट को 31 अक्टूबर तक एवं फीस जमा करने की अंतिम तिथि को 1 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। जो अभ्यर्थी तय तिथि में फॉर्म नहीं भर सके हैं वे अब बढ़ाई गई तिथियों के अंदर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    AIBE 20 Registration 2025 के लिए आवेदन की लास्ट डेट एक्सटेंड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE 2025) के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट को 31 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं और किसी कारणवश तय तिथियों में आवेदन करने से चूक गए हैं वे अब जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
    इस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर किया जा सकता है। फॉर्म भरने के बाद एप्लीकेशन फीस 1 नवंबर तक जमा करने का मौका रहेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    AIBE 20 2025 के लिए नया शेड्यूल

    ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की डेट 29 सितंबर 2025
    आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025
    फीस भुगतान की लास्ट डेट 01 नवंबर 2025
    एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने की अंतिम तिथि 01 नवंबर 2025
    एडमिट कार्ड रिलीज होने की तिथि 15 नवंबर 2025
    AIBE 20 एग्जाम डेट 30 नवंबर 2025

    एआईबीई 20 एग्जाम के लिए योग्यता एवं मापदंड

    • इस एग्जाम में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ में स्नातक (3 वर्षीय एलएलबी/ 5 वर्षीय एलएलबी) पास होना अनिवार्य है।
    • जनरल, ओबीसी कैंडिडेट्स ने स्नातक न्यूनतम 45% अंकों के साथ एवं एससी/ एसटी ने न्यूनतम 40 फीसदी अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो।
    • उम्र सीमा का कोई भी बंधन नहीं है।

    कैसे करें अप्लाई

    AIBE 20 एग्जाम में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए यहां आवेदन की स्टेप्स एवं लिंक उपलब्ध करवाया जा रहा है।

    • AIBE 20 Application Form 2025 भरने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाएं।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लेना है।
    • रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी लॉग इन पर क्लिक करके अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
    • हस्ताक्षर, फोटोग्राफ सहित अन्य डिटेल अपलोड करें।
    • अंत में कैटेगरी वाइज निर्धारित शुल्क जमा करें।
    • पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
    AIBE 2025 notification

    आवेदन फीस

    फॉर्म भरने के साथ कैटेगरी के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है। बिना फीस जमा किये फॉर्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे। जनरल, ईडब्ल्यूएस एवं ओबीसी वर्ग को 3560 रुपये और एससी, एसटी वर्ग को फीस 2560 रुपये जमा करना होगा। फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।

    यह भी पढ़ें- RRB NTPC Recruitment 2025: आरआरबी एनटीपीसी यूजी भर्ती के लिए आवेदन स्टार्ट, एप्लीकेशन प्रॉसेस, फीस सहित पूरी डिटेल करें चेक