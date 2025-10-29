AIBE 2025: ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 के लिए आवेदन की लास्ट डेट एक्सटेंड, अब 31 अक्टूबर तक फॉर्म भरने का मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE 2025) के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट को 31 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं और किसी कारणवश तय तिथियों में आवेदन करने से चूक गए हैं वे अब जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।

इस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर किया जा सकता है। फॉर्म भरने के बाद एप्लीकेशन फीस 1 नवंबर तक जमा करने का मौका रहेगा।