AIBE 20 Result Date 2025: ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन रिजल्ट कब और कहां होगा जारी, चेक करें डिटेल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 का आयोजन 30 नवंबर को देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया गया था। AIBE 20 Exam में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को अब रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार है जो जल्द ही खत्म हो सकता है। नतीजों की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से BCI की ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर की जाएगी जिसके बाद अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके परिणाम की जांच कर सकेंगे।

रिजल्ट से पहले फाइनल आंसर की होगी जारी बीसीआई की ओर से रिजल्ट से पहले फाइनल आंसर की जारी की जा सकती है। पिछले वर्ष भी नतीजे जारी होने से पहले अंतिम उत्तर कुंजी उपलब्ध करवा दी गई थी। सभी परीक्षार्थी ध्यान रखें कि फाइनल आंसर की सर्वमान्य होगी और इस पर किसी भी प्रकार से ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका नहीं दिया जायेगा।

रिजल्ट चेक करने का तरीका सभी परीक्षार्थी रिजल्ट जारी होने के बाद केवल ऑनलाइन माध्यम से ही इसे चेक कर सकेंगे, किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से नतीजों की डिटेल नहीं भेजी जाएगी। रिजल्ट चेक करने की स्टेप्स निम्नलिखित हैं-