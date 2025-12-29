AIBE 20 Result 2025 Date: ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन रिजल्ट कब और कहां कर सकेंगे चेक, पढ़ें डिटेल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन रिजल्ट (AIBE 20 Result 2025) जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। बीसीआई की ओर से परिणाम की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर की जाएगी। नतीजे आते ही अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके रिजल्ट चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे। परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर 2025 को करवाया गया था।

रिजल्ट से पहले फाइनल आंसर की होगी जारी परीक्षार्थियों की जानकारी के लिए बता दें कि परिणाम जारी होने से पहले बीसीआई की ओर से फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। अंतिम उत्तर कुंजी को ध्यान में रखकर ही रिजल्ट की घोषणा होगी।

कब और कहां चेक कर पाएंगे परिणाम बीसीआई की ओर से रिजल्ट नए साल के बाद जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। रिजल्ट जारी होते ही अभ्यर्थी नीचे दी जा रही स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर पाएंगे-

AIBE 20 Result 2025 घोषित होते ही अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर विजिट करना होगा।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको रिजल्ट का लिंक दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा।

अब आपको ( रोल नंबर और पासवर्ड) दर्ज करके सबमिट करना होगा।

इसके बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा जिसके बाद आप इसे चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड डाउनलोड भी कर सकेंगे। स्कोरकार्ड में उम्मीदवारों की पर्सनल डिटेल जैसे नाम, नामांकन संख्या, रिजल्ट की स्थिति, रोल नंबर और पिता या पति का नाम, हस्ताक्षर, फोटोग्राफ जैसी अहम जानकारी शामिल होंगी।