    AIBE 20 Result 2025 Date: ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन रिजल्ट कब और कहां कर सकेंगे चेक, पढ़ें डिटेल

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 11:20 AM (IST)

    बीसीआई की ओर से एआईबीई 20 परीक्षा का परिणाम (AIBE (20) Result 2025) जल्द ही जारी होने की संभावना है। नतीजे जारी होते ही अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करक ...और पढ़ें

    AIBE 20 Result 2025 जल्द होगा जारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन रिजल्ट (AIBE 20 Result 2025) जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। बीसीआई की ओर से परिणाम की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर की जाएगी। नतीजे आते ही अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके रिजल्ट चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे। परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर 2025 को करवाया गया था।

    रिजल्ट से पहले फाइनल आंसर की होगी जारी

    परीक्षार्थियों की जानकारी के लिए बता दें कि परिणाम जारी होने से पहले बीसीआई की ओर से फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। अंतिम उत्तर कुंजी को ध्यान में रखकर ही रिजल्ट की घोषणा होगी।

    कब और कहां चेक कर पाएंगे परिणाम

    बीसीआई की ओर से रिजल्ट नए साल के बाद जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। रिजल्ट जारी होते ही अभ्यर्थी नीचे दी जा रही स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर पाएंगे-

    • AIBE 20 Result 2025 घोषित होते ही अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर विजिट करना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको रिजल्ट का लिंक दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा।
    • अब आपको ( रोल नंबर और पासवर्ड) दर्ज करके सबमिट करना होगा।
    • इसके बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा जिसके बाद आप इसे चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड डाउनलोड भी कर सकेंगे।

    स्कोरकार्ड में उम्मीदवारों की पर्सनल डिटेल जैसे नाम, नामांकन संख्या, रिजल्ट की स्थिति, रोल नंबर और पिता या पति का नाम, हस्ताक्षर, फोटोग्राफ जैसी अहम जानकारी शामिल होंगी।

    AIBE 20 Result 2025

    पास होने के लिए न्यूनतम कटऑफ मार्क्स प्राप्त करना अनिवार्य

    इस परीक्षा में पास होने के लिए निर्धारित न्यूनतम कटऑफ अंक प्राप्त करना अनिवार्य है तभी अभ्यर्थियों को लॉ में प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट प्रदान किया जायेगा। कैटेगरी के अनुसार जनरल एवं ओबीसी वर्ग को पास होने के लिए न्यूनतम 45 फीसदी अंक प्राप्त करना होगा वहीं एससी/ एसटी/ डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को पास होने के लिए न्यूनम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा।

