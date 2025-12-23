AIBE 20 Result 2025: जल्द जारी होगा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन रिजल्ट, इन स्टेप्स से स्कोरकार्ड कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE 20) में भाग लेने वाले उम्मीदवारों जारी होने का बेसब्री से इंतजार है जो जल्द ही खत्म हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा जल्द ही रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है। परिणाम ऑनलाइन माध्यम से BCI की ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जारी होगा जहां से परीक्षार्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके रिजल्ट की जांच के साथ ही स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे।

क्वालिफाइंग मार्क्स एआईबीई एग्जाम में पास होने के लिए बीसीआई की ओर से न्यूनतम कटऑफ निर्धारित है। जो अभ्यर्थी कैटेगरी के अनुसार निर्धारित अंक प्राप्त कर लेंगे केवल उन्हें ही लॉ में प्रैक्टिस के लिए सर्टिफिकेट प्रदान किया जायेगा। नोटिफिकेशन में दी गई डिटेल के मुताबिक पासिंग पर्सेंटेज जनरल एवं ओबीसी वर्ग के लिए 45 फीसदी, एससी, एसटी एवं पीडब्ल्यूडी वर्ग के लिए 40 फीसदी निर्धारित है।

स्कोरकार्ड इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड रिजल्ट जारी होने के बाद परीक्षा में भाग लेने वाले नीचे दी जा रही आसान स्टेप्स को फॉलो करके परिणाम की जांच कर पाएंगे। स्टेप 1: AIBE 20 Result 2025 चेक करने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाना होगा।

स्टेप 2: वेबसाइट के होम पेज पर आपको रिजल्ट का एक्टिव लिंक दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा।

स्टेप 3: अब आपको रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज करके सबमिट करना होगा।

स्टेप 4: इसके बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा जिसके बाद आप इसे चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड डाउनलोड कर पाएंगे।