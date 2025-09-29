AIBE 20 Registration 2025: ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए आवेदन आज से स्टार्ट, फीस, पात्रता सहित पूरी डिटेल करें चेक

बीसीआई की ओर से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE 2025) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज से स्टार्ट कर दी गई है जो 28 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इच्छुक अभ्यर्थी तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर 2025 को करवाया जायेगा।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। लॉ में प्रैक्टिस करने के लिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2025 की तैयारियों में लगे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से AIBE 20 Exam के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 29 सितंबर से स्टार्ट कर दी गई है। अभ्यर्थी इस एग्जाम में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन बीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 28 अक्टूबर एवं फीस जमा करने की लास्ट डेट 29 अक्टूबर निर्धारित है।

महत्वपूर्ण तिथियां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की डेट 29 सितंबर 2025 आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर 2025 फीस भुगतान की लास्ट डेट 29 अक्टूबर 2025 एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 एडमिट कार्ड रिलीज होने की तिथि 15 नवंबर 2025 AIBE 20 एग्जाम डेट 30 नवंबर 2025 आवेदन के लिए पात्रता एवं मापदंड

AIBE 20 में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ में स्नातक (3 वर्षीय एलएलबी/ 5 वर्षीय एलएलबी) पास होना अनिवार्य है। जनरल, ओबीसी कैंडिडेट्स ने स्नातक न्यूनतम 45% अंकों के साथ एवं एससी/ एसटी ने न्यूनतम 40 फीसदी अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो। इस एग्जाम में शामिल होने के लिए उम्र सीमा का कोई भी बंधन नहीं है।