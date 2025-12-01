AIBE 20 Answer Key 2025: ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन प्रोविजनल आंसर की कब होगा जारी, चेक करें संभावित डेट
बीसीआई की ओर से एआईबीई आंसर की 2025 दिसंबर के पहले वीक में जारी होने की उम्मीद है। प्रोविजनल आंसर की आने के बाद परीक्षार्थी इससे अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकेंगे और इस दौरान किसी उत्तर से संतुष्ट न हो ने पर तय तिथियों में उस पर ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकेंगे।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 का आयोजन 30 नवंबर को देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया गया है। एग्जाम संपन्न होने के बाद परीक्षार्थियों को आंसर की जारी होने का इंतजार रहता है जो अगले 5 से 6 दिनों में खत्म हो सकता है। पिछले वर्ष भी परीक्षा के 6वें दिन आंसर की जारी कर दी गई थी।
ऐसे में उम्मीद है कि बीसीआई की ओर से प्रोविजनल आंसर की 5 या 6 दिसंबर को जारी कर दी जाएगी। उत्तर कुंजी पीडीएफ फॉर्मेट में ऑनलाइन माध्यम से सेट के अनुसार allindiabarexamination.com पर उपलब्ध करवाई जाएगी।
तय तिथियों में दर्ज कर सकेंगे ऑब्जेक्शन
प्रोविजनल आंसर की द्वारा परीक्षा में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थी अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान करके अपने रिजल्ट का अनुमान लगा सकेंगे। इसके साथ ही अगर आप इसमें दिए किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं होंगे तो तय तिथियों में उस पर ऑब्जेक्शन भी दर्ज कर सकेंगे। अगर आपके द्वारा दर्ज आपत्ति सही पायी जाती है तो उसके लिए अंक प्रदान किये जायेंगे।
आंसर की इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड
- AIBE XX Answer Key 2025 जारी होते ही सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको Download AIBE-XX Answer Key लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब उत्तर कुंजी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जिसे आप डाउनलोड कर सकेंगे।
- इसके बाद सेट के अनुसार अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर पाएंगे।
रिजल्ट कब होगा जारी
पिछले वर्ष के पैटर्न को देखें तो बीसीआई की ओर से रिजल्ट 3 महीने में जारी किया जाता है। ऐसे में अनुमान है कि इस बार परिणाम फरवरी के अंतिम सप्ताह में घोषित किया जा सकता है। एग्जाम से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है।
पासिंग पर्सेंटेज
इस एग्जाम को क्वालीफाई करने के लिए कैटेगरी वाइज अलग अलग पासिंग पर्सेंटेज तय किया गया है। जनरल एवं ओबीसी वर्ग को पास होने के लिए न्यूनतम 45 फीसदी अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा वहीं एससी/ एसटी/ डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए पासिंग अंक 40 फीसदी तय किया गया है।
