AFCAT 1 2026 Notification: एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट रजिस्ट्रेशन डेट्स में बदलाव, अब 17 नवंबर से स्टार्ट होंगे आवेदन

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT 1 2026) की तैयारियों में लगे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। इंडियन एयरफोर्स (IAF) की ओर से AFCAT 1 Notification 2026 जारी आवेदन तिथियों में बदलाव किया गया है। जारी की गई नई अधिसूचना के मुताबिक पहले इस भर्ती परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक लिए जाने थे जिसमें अब चेंज हुआ है। अब एफकैट 1 के लिए आवेदन 17 नवंबर से शुरू होकर 14 दिसंबर 2025 तक लिए जायेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रजिस्ट्रेशन डेट्स के साथ एग्जाम डेट भी घोषित भारतीय वायु सेना की ओर से रजिस्ट्रेशन डेट्स की घोषणा के साथ ही एग्जाम शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक परीक्षा का आयोजन 31 जनवरी 2026 (शनिवार) को करवाया जायेगा।

इन पदों पर होगी भर्ती इस एग्जाम के माध्यम से AFCAT Entry के तहत फ्लाइंग (Flying), ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल (Ground Duty Technical), ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल (Ground Duty NonTechnical) और NCC Special Entry के तहत फ्लाइंग पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।