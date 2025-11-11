Language
    AFCAT 1 2026 Notification: एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट रजिस्ट्रेशन डेट्स में बदलाव, अब 17 नवंबर से स्टार्ट होंगे आवेदन

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 10:23 AM (IST)

    AIR FORCE COMMON ADMISSION TEST (AFCAT) - 01/2026 के लिए इंडियन एयरफोर्स की ओर से अब आवेदन 17 नवंबर से स्टार्ट किये जायेंगे जो निर्धारित अंतिम तिथि 14 दिसंबर तक जारी रहेगी। परीक्षा का आयोजन 31 जनवरी 2026 को करवाया जायेगा।

    AFCAT 1 2026: रजिस्ट्रेशन 17 नवंबर से होंगे स्टार्ट।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT 1 2026) की तैयारियों में लगे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। इंडियन एयरफोर्स (IAF) की ओर से AFCAT 1 Notification 2026 जारी आवेदन तिथियों में बदलाव किया गया है। जारी की गई नई अधिसूचना के मुताबिक पहले इस भर्ती परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक लिए जाने थे जिसमें अब चेंज हुआ है। अब एफकैट 1 के लिए आवेदन 17 नवंबर से शुरू होकर 14 दिसंबर 2025 तक लिए जायेंगे।

    रजिस्ट्रेशन डेट्स के साथ एग्जाम डेट भी घोषित

    भारतीय वायु सेना की ओर से रजिस्ट्रेशन डेट्स की घोषणा के साथ ही एग्जाम शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक परीक्षा का आयोजन 31 जनवरी 2026 (शनिवार) को करवाया जायेगा।

    इन पदों पर होगी भर्ती

    इस एग्जाम के माध्यम से AFCAT Entry के तहत फ्लाइंग (Flying), ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल (Ground Duty Technical), ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल (Ground Duty NonTechnical) और NCC Special Entry के तहत फ्लाइंग पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।

    AFCAT 1 2026 Notification PDF Link 

    इस भर्ती के लिए पात्रता एवं मापदंड

    • एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2026 में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का पदानुसार संबंधित विषयों/ क्षेत्र में 10+2/ इंजीनियरिंग डिग्री/ स्नातक डिग्री/ एनसीसी सर्टिफिकेट आदि उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
    • AFCAT Flying Batch पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 24 वर्ष से ज्यादा नहीं चाहिए।
    • ग्राउंड ड्यूटी/ टेक्निकल पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 26 वर्ष तय की गयी है।
    • एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। पात्रता एवं मापदंड की अधिक विस्तृत डिटेल के लिए अभ्यर्थी एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन अवश्य कर लें।

    एप्लीकेशन प्रॉसेस एवं फीस

    इस भर्ती में शामिल होने के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाकर ही फॉर्म भरा जा सकता है। अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे। आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। AFCAT Entry पदों पर आवेदन के लिए सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को 550 रुपये का भुगतान करना होगा।

