AFCAT 1 2026 Notification: एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी, आवेदन 10 नवंबर से होंगे स्टार्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT 1 2026) की तैयारियों में लगे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। इंडियन एयरफोर्स (IAF) की ओर से AFCAT 1 Notification 2026 जारी कर भर्ती का एलान कर दिया गया है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एफकैट एग्जाम के लिए आवेदन 10 नवंबर से स्टार्ट हो जायेंगे। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी आवेदन स्टार्ट होते ही फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाकर भर सकेंगे। आवेदन करने की लास्ट डेट 9 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है।