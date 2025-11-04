AFCAT 1 2026 Notification: एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी, आवेदन 10 नवंबर से होंगे स्टार्ट
AIR FORCE COMMON ADMISSION TEST (AFCAT) - 01/2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन तिथियों को घोषित कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी 10 नवंबर से 9 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT 1 2026) की तैयारियों में लगे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। इंडियन एयरफोर्स (IAF) की ओर से AFCAT 1 Notification 2026 जारी कर भर्ती का एलान कर दिया गया है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एफकैट एग्जाम के लिए आवेदन 10 नवंबर से स्टार्ट हो जायेंगे। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी आवेदन स्टार्ट होते ही फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाकर भर सकेंगे। आवेदन करने की लास्ट डेट 9 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है।
कौन ले सकता है भर्ती में भाग
- एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2026 में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का पदानुसार संबंधित विषयों/ क्षेत्र में 10+2/ इंजीनियरिंग डिग्री/ स्नातक डिग्री/ एनसीसी सर्टिफिकेट आदि उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- AFCAT Flying Batch पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 24 वर्ष से ज्यादा नहीं चाहिए।
- ग्राउंड ड्यूटी/ टेक्निकल पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 26 वर्ष तय की गयी है।
- एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। पात्रता एवं मापदंड की अधिक विस्तृत डिटेल के लिए अभ्यर्थी एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन अवश्य कर लें।
एप्लीकेशन फीस
इस भर्ती में आवेदन के लिए AFCAT Entry पदों पर आवेदन के लिए 550 रुपये का भुगतान करना होगा। यह शुल्क सभी श्रेणियों के लिए समान रखा गया है। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकेगी।
एप्लीकेशन प्रॉसेस
- AFCAT 1 2026 Online Form भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको न्यूज में जाकर भर्ती से सम्बंधित लिंक (क्लिक हियर) पर क्लिक करना होगा।
- नए पेज पर पहले Not Yet Registered? Register Here पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण करना होगा।
- इसके बाद साइन इन के माध्यम से अन्य जानकारी भरें और फॉर्म को पूर्ण करें।
- अंत में निर्धारित शुल्क जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें।
