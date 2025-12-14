AFCAT 1 2026: एफकैट एग्जाम के लिए 19 दिसंबर तक बढ़ी लास्ट डेट, यहां दिए लिंक से तुरंत कर सकते हैं अप्लाई

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन एयरफोर्स (IAF) में शामिल होने का सपना देख रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। एयर फोर्स की ओर से कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT 1 2026) के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट को 19 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ऐसे में जो अभ्यर्थी किसी कारणवश तय तिथि में फॉर्म नहीं भर सकते थे वे अब बिना देरी करते हुए ऑफिशियल वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाकर या इस पेज पर दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पात्रता की पहले कर लें जांच एफकैट 1 2026 में आवेदन के लिए अभ्यर्थी का पद के अनुसार संबंधित विषयों/ क्षेत्र में 10+2/ इंजीनियरिंग डिग्री/ स्नातक डिग्री/ एनसीसी सर्टिफिकेट आदि उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। AFCAT Flying Batch पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 24 वर्ष से ज्यादा नहीं चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी/ टेक्निकल पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 26 वर्ष निर्धारित है। एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।