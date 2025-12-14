AFCAT 1 2026: एफकैट एग्जाम के लिए 19 दिसंबर तक बढ़ी लास्ट डेट, यहां दिए लिंक से तुरंत कर सकते हैं अप्लाई
इंडियन एयरफोर्स (IAF) कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT 1 2026) के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट को 19 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। एयरफोर्स में भर्ती होने ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन एयरफोर्स (IAF) में शामिल होने का सपना देख रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। एयर फोर्स की ओर से कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT 1 2026) के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट को 19 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ऐसे में जो अभ्यर्थी किसी कारणवश तय तिथि में फॉर्म नहीं भर सकते थे वे अब बिना देरी करते हुए ऑफिशियल वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाकर या इस पेज पर दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं।
पात्रता की पहले कर लें जांच
एफकैट 1 2026 में आवेदन के लिए अभ्यर्थी का पद के अनुसार संबंधित विषयों/ क्षेत्र में 10+2/ इंजीनियरिंग डिग्री/ स्नातक डिग्री/ एनसीसी सर्टिफिकेट आदि उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। AFCAT Flying Batch पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 24 वर्ष से ज्यादा नहीं चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी/ टेक्निकल पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 26 वर्ष निर्धारित है। एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।
आवेदन करने की स्टेप्स
- AFCAT Form भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको न्यूज में जाकर भर्ती से सम्बंधित लिंक (क्लिक हियर) पर क्लिक करना होगा।
- नए पेज पर पहले Not Yet Registered? Register Here पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।
- इसके बाद साइन इन के माध्यम से अन्य जानकारी भरें और फॉर्म को पूर्ण कर लें।
- अंत में निर्धारित शुल्क जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें।
- एक प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रख लें।
एप्लीकेशन फीस
ऑनलाइन फॉर्म भरने के साथ ही सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को AFCAT Entry पदों पर आवेदन करने के लिए 550 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।