Year Ender 2025: इन नौकरियों की रही साल 2025 में सबसे ज्यादा डिमांड, आगे भी है करियर के बेहतरीन अवसर

करियर डेस्क, नई दिल्ली: साल 2025 खत्म होने में अब कुछ दिन ही बचे हैं। ऐसे में नौकरी पेशेवरों के लिए यह साल काफी अच्छा रहा है। इस साल कई क्षेत्रों में ऐसे पेशेवरों की ज्यादा मांग बढ़ी है, जो न केवल आज के लिहाज से बल्कि भविष्य में भी इन नौकरियों का सुनहरा भविष्य है। इस साल जॉब मार्केट में एआई, सोशल मीडिया मैनेजर, कंटेट क्रिएटर और हेल्थ सेक्टर में सबसे ज्यादा कुशल पेशेवरों की मांग बढ़ी है। साथ ही युवाओं का भी अब इन क्षेत्रों में रुझान दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस साल जॉब मार्केट में किन नौकरी की मांग बढ़ी हैं, तो यह लेख आपके लिए मददगार साबित हो सकता है।

आर्टिफिश्यल इंटेलिजेंस इंटरनेट, नई तकनीक और विकसित होती प्रौद्योगिकी के कारण जॉब मार्केट में साल 2025 में सबसे ज्यादा ऐसे पेशेवरों की मांग रही है, जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेहतर समझ है। बड़ी-बड़ी कंपनियों के साथ-साथ सरकारी विभागों व अस्पतालों में काम को बेहतर ढंग से करने के लिए कुशल एआई पेशेवरों की मांग बढ़ रही है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों को एआई में विशेष रुचि है। बता दें, इन क्षेत्रों में आने वाले सालों में भी सबसे ज्यादा डिमांड रहने वाली है।

सोशल मीडिया मैनेजर इंटरनेट के तेजी से प्रसार के कारण साल 2025 में कंटेंट क्रिएटर की भी सबसे ज्यादा मांग रही है। इस साल उन पेशेवरों को ज्यादा नौकरी मिली है, जिन्हें सोशल मीडिया, कंटेंट और डिजिटल मार्केटिंग की बेहतर समझ है। इन क्षेत्रों में आने वाले सालों में भी सबसे ज्यादा मांग रहने वाली है।

साइबर सिक्योरिटी डिजिटल के प्रसार के साथ-साथ साइबर अपराध के मामले भी सबसे ज्यादा सामना आए हैं। ऐसे में साइबर खतरों की रोकथाम के लिए साल 2025 में ऐसे साइबर एक्सपर्ट की मांग भी सबसे ज्यादा बढ़ी है। यही नहीं आने वाले सालों में जॉब मार्केट में साइबर एक्सपर्ट की सबसे ज्यादा डिमांड रहने वाली है। ऐसे में जिन युवाओं को साइबर क्षेत्र में विशेष रुचि है, वे इस क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकते हैं।