    सेना में ऑफिसर बनने के ये हैं रास्ते, 10th 12th से लेकर ग्रेजुएट युवा तक आर्मी में हो सकते हैं शामिल

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 05:47 PM (IST)

    जो उम्मीदवार सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते हैं, वे कक्षा आठवीं, दसवीं या बारहवीं के बाद इसमें शामिल हो सकते हैं। कक्षा आठवीं या दसवीं पास ...और पढ़ें

    Hero Image

    इन तरीकों से हो सकते हैं सेना में शामिल।

    करियर डेस्क, नई दिल्ली: अमूमन लोगों का सपना होता है कि वे आर्मी में शामिल होकर देश की सेवा करें। अगर आपका सपना भी आर्मी में शामिल होकर देश की सेवा करना हैं, तो आप बेहद की आसान तरीकों से आर्मी में शामिल हो सकते हैं। जी हां, आर्मी में शामिल होने के कई रास्ते हैं। आप कक्षा दसवीं, बारहवीं या स्नातक के बाद आर्मी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल समय-समय पर भारतीय सेना की ओर से सेना में शामिल होने के लिए कई भर्तियां निकाली जाती है, जिनमें आवेदन करके उम्मीदवार भारतीय सेना का हिस्सा बन सकते हैं।

    आज इस लेख के माध्यम से हम आपको आपकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भारतीय सेना में शामिल होने के आसान स्टेप्स बताएंगे।

    एनडीए और सीडीएस की परीक्षा

    अगर आप भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं, तो आप एनडीए या सीडीएस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें, यह परीक्षा संघ लोक सेना आयोग (UPSC) की ओर से साल में दो बार आयोजित कराई जाती है। इन परीक्षाओं को पास करके उम्मीदवार थल सेना, नौसेना और वायुसेना में नौकरी करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एनडीए की परीक्षा 12वीं पास युवाओं के लिए और सीडीएस की परीक्षा स्नातक पास युवाओं के लिए आयोजित कराई जाती है।

    सिपाही (जीडी/ट्रेड्समैन)

    जो उम्मीदवार कक्षा 10वीं के बाद भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं, वे सिपाही (जीडी/ट्रेड्समैन) के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें, भारतीय सेना की ओर से कक्षा 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए भी नोटिफिकोशन जारी किया जाता है। ऐसे में कक्षा 10वीं उत्तीर्ण उम्मीदवार इन पदों पर अप्लाई करके बतौर सिपाही (जीडी या ट्रेड्समैन) के रूप में नौकरी कर सकते हैं।

    अग्निवीर

    इंडियन आर्मी की ओर से कक्षा आठवीं और दसवीं पास युवाओं के लिए अग्निवीर के पदों पर भी भर्ती की जाती है। अग्नवीर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा आठवीं, दसवीं या आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा, इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 17.5 से लेकर 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

    एनसीसी कैंडिडेट्स

    भारतीय सेना में शामिल होने का एक अन्य रास्ता एनसीसी भी है। जो उम्मीदवार अपने स्कूल या कॉलेज में एनसीसी कैडेट में शामिल हैं। वे उम्मीदवार भारतीय सेना में निकलने वाली भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें, भारतीय सेना की ओर से एनसीसी कैडेट को परीक्षा में छूट दी जाती है।

