इस कंट्री में रहते हैं सबसे ज्यादा भारतीय मूल के लोग, पर्यटकों के लिए भी है सबसे सुरक्षित देश

करियर डेस्क, नई दिल्ली: मॉरिशस अफ्रीका महाद्वीप से लगभग 900 किलोमीटर दूर एक बेहद ही खूबसूरत देश है। यह देश स्वच्छ समुद्री तट, अपने मानसून और सात रंगों वाली धरती के लिए प्रसिद्ध है। मॉरिशस समुद्र के बीच बसा एक ऐसा देश है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इस देश के सबसे साफ समुद्र तट पर्यटकों के बीच आकर्षण का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। साथ ही समुद्र के बीच बसा यह देश अपने शांतिमय वातावरण के लिए भी जाना जाता है। ऐसे में यदि आपको भी मॉरिशस देश बेहद ही पंसद है और आप इस देश के बारे में रोचक तथ्यों के बारे में जानना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए उपयोगी हो सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मॉरिशस देश का ध्वज मॉरिशस के राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक तौर पर 12 मार्च, 1968 को मान्यता मिली थी। मॉरिशस का राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, जिसमें लाल, नीला, पीला और हरा रंग है। राष्ट्रीय ध्जव की ऊंचाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। झंडे में मौजूद लाल रंग स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्षों को दर्शाती है, जबकि नीला रंग मॉरिशस के महासागर का प्रतीक है। इसके अलावा, पीला रंग स्वतंत्रता हासिल करने के बाद वहां की खुशहाली और हरा रंग मॉरिशस देश की कृषि को दर्शाता है।

मॉरिशस देश ही भाषा मॉरिशस देश ही राजधानी पोर्ट लुई है। साथ ही यहां रहने वाले लोग अधिकतर अग्रेंजी और फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बात की जाए यहां रहने वाले लोगों की तो मॉरिशस को बहुसांस्कृतिक देश के रूप में जाना जाता है। क्योंकि यहां भारतीय, अफ्रीकी, चीनी और यूरोपीय लोग रहते हैं। सबसे रोचक बात यह है कि मॉरिशस में लगभग दो-तिहाई आबादी भारतीय-पाकिस्तानी मूल की है, जो वर्षों पहले यहां मजदूर के रूप में लाए गए थे।

मुफ्त शिक्षा मॉरिशस अपनी शिक्षा प्रणाली के लिए भी जाना जाता है। मॉरिशस में पांच वर्ष की आयु से लेकर 16 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। साथ ही यहां प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा सरकार की ओर से बिल्कुल निशुल्क है।

सात रंगो वाली धरती मॉरिशस केवल अपने शांत वातावरण और स्वच्छ समुद्र तटों के लिए ही नहीं, बल्कि यह चामरेल में सात रंगों वाली धरती के लिए भी जाना जाता है। दरअसल चामरेल मॉरिशस का एक ऐसा गांव है, जहां सात रंगों की धरती पाई जाती है। यह दृश्य पर्यटकों के लिए सबसे बेहतरीन अनुभवों में से एक है।