राधाकृष्ण मंदिर में चोरी करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, नकदी व चोरी का माल बरामद; एक सर्राफ भी पकड़ा

जागरण संवाददाता, आगरा। थाना न्यू आगरा पुलिस ने मंदिर में हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई नकदी, सफेद धातु के घंटे और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 की रात तीनों ने योजना बनाकर लॉयर्स कॉलोनी में राधाकृष्ण मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया।

आरोपी राजू और अमन ने मंदिर के बाहर खड़े होकर निगरानी की, जबकि हैदर ने पीछे की दीवार कूदकर मंदिर के अंदर प्रवेश किया। इसके बाद मंदिर का ताला तोड़कर दानपेटी को तोड़ दिया गया और लगभग 600 रुपये की नकदी व शिवलिंग से जुड़े घंटे चोरी कर लिए।

चोरी के बाद आरोपियों ने उसी दिन शाम को चोरी किए गए घंटों को राजू ने गलवाकर पांच हिस्सों में बांट लिया। पूछताछ में यह भी सामने आया कि एक हिस्सा लगभग 400 ग्राम का था, जिसे 70 हजार रुपये में एक सर्राफ को बेच दिया गया। शेष घंटे आपस में बांट लिए गए। पुलिस ने अभियुक्तों की निशानदेही पर सफेद धातु के चार घंटे बरामद किए हैं।