Jal Shakti Ministry Internship: जल शक्ति मंत्रालय की इंटर्नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 24 नवंबर आवेदन करने की लास्ट डेट
जल शक्ति मंत्रालय की ओर से इंटर्नशिप के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार जल शक्ति की इस इंटर्नशिप में शामिल होना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है।
करियर डेस्क, नई दिल्ली: अगर आपको सोशल मीडिया में रुचि व सोशल मीडिया का ज्ञान हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल जल शक्ति मंत्रालय की ओर से मास कम्युनिकेशन और पत्रकारिता छात्रों के लिए इंटर्नशिप की शुरुआत की गई है। जो उम्मीदवार जल शक्ति मंत्रालय की इंटर्नशिप में शामिल होना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट www.jalshakti-dowr.gov.in पर जाकर इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंटर्नशिप में आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है।
कौन कर सकते हैं आवेदन
जल शक्ति मंत्रालय की इस इंटर्नशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा स्नातक, स्नातकोत्तर, मास कम्युनिकेशन में रिसर्च स्कॉलर्स, पत्रकारिता, पब्लिक रिलेशन या संबंधित क्षेत्र में अध्ययनरत होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।
कितना मिलेगा स्टाइपेंड
इस इंटर्नशिप के तहत चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 15,000 रुपये का स्टाइपेंड और इंटर्नशिप की अवधि समाप्त होने के पश्चात छात्रों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा।
Jal Shakti Ministry Internship: कैसे करें अप्लाई
जो उम्मीदवार जल शक्ति मंत्रालय की इस इंटर्नशिप में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, वे यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
- जल शक्ति मंत्रालय की इस इंटर्नशिप में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.jalshakti-dowr.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद शैक्षणिक योग्यता की जानकारी व अन्य जानकारी को दर्ज करें।
- अब फॉर्म में दर्ज की गई सभी जानकारी को एक बार ध्यान से पढ़ लें।
- इसके बाद अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट अवश्य निकाल लें।
