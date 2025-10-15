Jal Shakti Ministry Internship: जल शक्ति मंत्रालय की इंटर्नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 24 नवंबर आवेदन करने की लास्ट डेट

करियर डेस्क, नई दिल्ली: अगर आपको सोशल मीडिया में रुचि व सोशल मीडिया का ज्ञान हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल जल शक्ति मंत्रालय की ओर से मास कम्युनिकेशन और पत्रकारिता छात्रों के लिए इंटर्नशिप की शुरुआत की गई है। जो उम्मीदवार जल शक्ति मंत्रालय की इंटर्नशिप में शामिल होना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट www.jalshakti-dowr.gov.in पर जाकर इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंटर्नशिप में आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है।

कौन कर सकते हैं आवेदन जल शक्ति मंत्रालय की इस इंटर्नशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा स्नातक, स्नातकोत्तर, मास कम्युनिकेशन में रिसर्च स्कॉलर्स, पत्रकारिता, पब्लिक रिलेशन या संबंधित क्षेत्र में अध्ययनरत होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।