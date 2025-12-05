DRDO Paid Internship 2025: यूजी और पीजी छात्रों के लिए डीआरडीओ की पेड इंटर्नशिप, इतना मिलेगा हर महीने स्टाइपेंड

करियर डेस्क, नई दिल्ली: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की ओर से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के इंटर्नशिप की शुरुआत की गई है। जिन उम्मीदवारों को विज्ञान, तकनीकी व प्रौद्योगिकी में विशेष रुचि हैं और डीआरडीओ की इंटर्नशिप में शामिल होकर अपने कौशल व हुनर को निखारना चाहते हैं, वे इस इस इंटर्नशिप में शामिल हो सकते हैं। डीआरडीओ की इस इंटर्नशिप में आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है। छात्र ऑफलाइन माध्यम से इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही इंटर्नशिप 01 जनवरी, 2026 से आरंभ हो जाएगी।

कौन कर सकते हैं आवेदन डीआरडीओ की यह इंटर्नशिप अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए आरंभ की गई है। जो उम्मीदवार बीटेक, एमएससी या एमटेक कोर्स के दूसरे वर्ष में अध्ययनरत हैं, वे इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। बीटेक कोर्स में अध्ययनरत छात्रों के लिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग शाखा में इंटर्नशिप निकली है। इसके अलावा, एमएससी या एमटेक कोर्स के दूसरे वर्ष में अध्ययनरत छात्रों के लिए रिमोट सेंसिंग और जियोइन्फॉर्मेटिक्स शाखा में इंटर्नशिप करने का मौका है। साथ ही इस इंटर्नशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 28 वर्ष से कम होनी चाहिए।