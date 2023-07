Dietitian: बारहवीं के बाद डायटिशियन बनकर संवारे करियर, जॉब ऑप्शन की नहीं होगी कोई कमी

Dietitian इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए कैंडिडेट्स यूजी और पीजी दोनों लेवल के प्रोगाम चुन सकते हैं। इन प्रोगाम में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना होगा। वहीं अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के प्रोगाम में दाखिला लेना चाहते हैं तो आपको जीव विज्ञान रसायन विज्ञान और भौतिकी विषयों के साथ 12वीं पास होना चाहिए। कोर्स पूरा करने के बाद जॉब के तमाम विकल्प मौजूद हैं।

Dietitian: डायटिशियन बनकर संवारे करियर, जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता