Pet Groomer: पेट ग्रूमर है बेहतर करियर ऑप्शन, जाने इससे जुड़ी सब डिटेल यहां

Pet Groomer: पेट ग्रूमर बनने के लिए ध्यान रखें कुछ बातें।

HighLights पेट ग्रूमर है एक शानदार करियर विकल्प जानवरों से अगर प्यार है तो बना सकते हैं इस फील्ड में भविष्य इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है धैर्य

एजुकेशन डेस्क। Pet Groomer: बदलते वक्त के साथ आज करियर के नए-नए विकल्प सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक ऑप्शन हैं पेट ग्रूमर। जी हां, अगर आप Pet लवर हैं और आपको इनके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है तो आप अपनी पसंद को करियर में भी बदल सकते हैं। आइए जानते हैं क्या होता है पेट ग्रूमर का काम और क्या चाहिए होती है इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए स्किल्स। बतौर पेट ग्रूमर पालतू जानवरों को संभालना होता है। उन्हें जानवरों की हाईजीन और हेल्थ का ध्यान रखना होता हैं। इसके तहत ग्रूमर जानवरों के बालों की केयर करते हैं। उनके नेल्स की ट्रिमिंग, दांतो की ब्रशिंग और कानों की सााफ-सफाई भी करते हैं। इसक साथ-साथ वे उनके अपीयरेंस को बेहतर बनाने पर भी काम करते हैं।स्टाइलिंग की समझ होनी चाहिए। दरअसल, ज्यादातर पेट्स को रखने वाले ऑनर अपने हिसाब से उनकी स्टाइलिंग चाहते हैं तो ऐसे में गूमर को यह भी आना चाहिए। इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए कोई विशेष डिग्री की आवश्यकता तो नहीं होती है लेकिन जरूरी यह है कि आपको जानवर पसंद हो। धैर्य की होती है बड़ी जरूरत पेट ग्रूमर को बहुत धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि कई बार जानवर आपके हिसाब से हैंडल नहीं होते हैं। ऐसे में उनके हिसाब से कई बार आपको उनके साथ खेलना पड़ता है। उनके साथ वक्त बिताना पड़ता है, जब जाकर कहीं वे गूमर के साथ सहज होते हैं। इसके बाद वे आगे का ट्रीटमेंट करवाते हैं। ऐसे में इस पेशे में आने वाले उम्मीदवारों को जानवरों से प्यार और धैर्य होना बेहद जरूरी है। यह भी पढ़ें: UPSC क्रैक करने के बाद भी खत्म नहीं होता इम्तिहान, IAS बनने के लिए करनी पड़ती है ये कड़ी ट्रेनिंग

Edited By: Nandini Dubey