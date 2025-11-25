Constitution Day 2025: कल मनाया जायेगा भारतीय संविधान दिवस, सभी को जानने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के मौलिक अधिकार

करियर डेस्क, नई दिल्ली। दुनियाभर में भारत सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है। इस लोकतंत्र को कायम रखने का सबसे बड़ा कारण भारत का संविधान है। हर साल हमारे देश में 26 नवंबर को संविधान दिवस (Constitution Day) के रूप में मनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन डे को मनाने का मुख्य उद्देश्य संविधान की विशेषता को और इसके बारे में जानकारी देना है।

26 नवंबर को ही क्यों किया जाता है सेलिब्रेट भारतीय संविधान संविधान बनाने वाली सभा (Constitution Assembly) ने 26 नवंबर 1949 को कई दौर की चर्चाओं और संशोधनों के बाद इसे स्वीकार किया था। इसी के चलते हर साल 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा की स्वीकृति मिलने के दो महीने बाद भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था।