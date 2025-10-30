Language
    सीबीएसई ने स्कूली छात्रों के लिए जारी की मोटू पतलू कॉमिक सीरीज, इनकम टैक्स के प्रति किया जाएगा जागरूक

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 03:20 PM (IST)

    सीबीएसई और आयकर विभाग के सहयोग से लोकप्रिय कार्टून मोटू व पतलू वाली आयकर कॉमिक पुस्तकों की शुरुआत की जा रही है। इस किताब का मुख्य उद्देश्य आयकर के प्रति छात्रों को जागरूक करना है। यह किताब पांच भाषाओं में उपलब्ध है। साथ ही इसमें आयकर विषय पर कुल आठ विषय शामिल है।

    Hero Image

    कॉमिक सीरिज का उद्देश्य इनकम टैक्स के प्रति जागरूक करना है।

    करियर डेस्क, नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से स्कूली छात्रों को इनकम टैक्स का महत्व समझाने व इनकम टैक्स के प्रति स्कूली छात्रों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम की शुरूआत की गई है। दरअसल सीबीएसई और आयकर विभाग के सहयोग से लोकप्रिय कार्टून मोटू व पतलू वाली कॉमिक पुस्तकों की शुरुआत की गई, ताकि रचनात्मक पढ़ाई के जरिये छात्रों को इनकम टैक्स के प्रति शिक्षित किया जा सकें। इसके साथ ही प्रकाशन एवं प्रचार निदेशालय की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव पहल के तहत आठ कॉमिक पुस्तकों का एक सेट विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित किया गया है।

    यहां से डायरेक्ट डाउनलोड करें कॉमिक सीरीज


    कॉमिक पुस्तकों का उद्देश्य

    सीबीएसई द्वारा शुरू की गई कॉमिक पुस्तकों का मुख्य उद्देश्य स्कूली छात्रों को इनकम टैक्स के प्रति जागरूक करना और देश के विकास के लिए इनकम टैक्स के महत्व को समझाना है, ताकि स्कूली छात्रों में भविष्य के लिए इनकम टैक्स के प्रति जागरूकता विकसित की जा सकें।

    पांच भाषाओं में उपलब्ध

    सीबीएसई की ओर से इनकम टैक्स के प्रति स्कूली छात्रों को जागरूक करने के लिए मोटू व पतलू कॉमिक सीरीज पांच भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, तमिल और गुजराती भाषाओं में प्रकाशित की गई है।

    सीबीएसई ने क्या कहा

    सीबीएसई की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक स्कूली छात्रों को इनकम टैक्स के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सभी स्कूलों को यह किताबें छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ साझा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। 

    आठ विषय शामिल

    सीबीएसई और आयकर विभाग के सहयोग शुरू की गई मोटू व पतलू आयकर कॉमिक सीरीज में कुल आठ विषय शामिल है, जो इस प्रकार है।

    1. मोटू पतलू कानून का पालन करना
    2. हमारा भारत महान
    3. मोटू पतलू साथ मिलकर आगे बढ़ना
    4. मोटू पतलू और ऑनलाइन लाइफ
    5. मोटू पतलू डर के आगे जीत
    6. मोटू पतलू इनकम टैक्स की कहानी
    7. मोटू पतलू टैक्स परी
    8. मोटू पतलू पैन कार्ड की कहानी

