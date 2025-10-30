सीबीएसई ने स्कूली छात्रों के लिए जारी की मोटू पतलू कॉमिक सीरीज, इनकम टैक्स के प्रति किया जाएगा जागरूक

करियर डेस्क, नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से स्कूली छात्रों को इनकम टैक्स का महत्व समझाने व इनकम टैक्स के प्रति स्कूली छात्रों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम की शुरूआत की गई है। दरअसल सीबीएसई और आयकर विभाग के सहयोग से लोकप्रिय कार्टून मोटू व पतलू वाली कॉमिक पुस्तकों की शुरुआत की गई, ताकि रचनात्मक पढ़ाई के जरिये छात्रों को इनकम टैक्स के प्रति शिक्षित किया जा सकें। इसके साथ ही प्रकाशन एवं प्रचार निदेशालय की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव पहल के तहत आठ कॉमिक पुस्तकों का एक सेट विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित किया गया है।

