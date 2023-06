Share Market Open: कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में दिखी तेजी, उच्च स्तर पर पहुंचे दोनों सूचकांक

Share Market Today आज जून महीना का आखिरी दिन है इसी के साथ आज कारोबारी हफ्ता का भी आखिरी दिन है। आज बाजार के दोनों सूचकांक रिकॉर्ड स्तर के पार पहुंच गए हैं। आज सुबह से बाजार में तेजी देखने को मिली है। आइए जानते हैं कि आज बाजार की शुरुआत कैसे रही है। आज बाजार में टॉप गेनर और लूजर कौन हैं?

Share Market Open: कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में दिखी तेजी

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। शुक्रवार को शेयर बाजार के शुरुआती घंटों में ही शेयर बाजार के दोनों सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए है। खबर लिखे जाने तक सेंसेक्स 443.26 अंक की तेजी के साथ 64,358.68 पर पहुंच गया है। वहीं निफ्टी 119.90 अंक बढ़कर 19,092 पर ऑल टाइम हाई पहुंच कर ट्रेड कर रहा है। आज बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी के साथ, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 499.42 अंक उछलकर उच्चतम स्तर 64,414.84 पर पहुंच गया। वहीं, एनएसई निफ्टी 136.1 अंक चढ़कर 19,108.20 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इंफोसिस और एचडीएफसी बैंक के स्टॉक ने बाजार में तेजी लाने में काफी मदद की है। सेंसेक्स के टॉप गेनर और लूजर खबर लिखे जाने तक,पावर ग्रिड- इंफोसिस, एशियन पेंट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इंडसइंड बैंक, टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, विप्रो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचडीएफसी बैंक और टाइटन टॉप गेनर रहे हैं। वहीं टेक टाटा स्टील और भारती एयरटेल टॉप लूजर है। वैश्विक बाजार का हाल एशियाई बाजारों की बात करें तो खबर लिखे जाने तक सियोल, शंघाई और हांगकांग हरे निशान में कारोबार कर रहे थे जबकि टोक्यो में गिरावट दर्ज की गई। कल,गुरुवार को अमेरिकी बाजार काफी बढ़त पर बंद हुए थे। कच्चे तेल के भाव में तेजी वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड.40 प्रतिशत बढ़कर 74.64 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। एक्सचेंज डेटा के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बुधवार को 12,350 करोड़ रुपये की इक्विटी खरीदी। रुपया हुआ सपाट शुरुआती कारोबार में आज रुपया सपाट हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपया सपाट होकर 82.05 पर पहुंच गया। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त के बीच डॉलर के मुकाबले रुपया स्थिर कारोबार कर रहा था। कल बाजार बंद था गुरुवार को बाजार बकरीद के अवसर पर बंद था। वहीं बुधवार को बीएसई बेंचमार्क 499.39 अंक या 0.79 प्रतिशत बढ़कर 63,915.42 और निफ्टी 154.70 अंक या 0.82 प्रतिशत चढ़कर 18,972.10 की रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ था।

Edited By: Priyanka Kumari